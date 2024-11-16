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2024年世界棒球12強賽今（16）日在大巨蛋上演「台日大戰」，中華隊再次迎戰全職業日本隊。過去台灣在國際賽面對全職業日本隊，已連吞9連敗，此次推派左投陳柏清先發，力求終結連敗。根據台灣運彩盤口顯示，中華隊受讓3.5分並不被看好，不讓分賠率，中華隊賠率2.95，日本隊則為1.16。中華隊此役派出台鋼雄鷹的左投陳柏清先發，成為歷史上第2位在國際賽對全職業日本隊先發的台灣左投，上一位是2017年亞冠賽的林政賢，他當時對日本投4.2局失3分吞敗。陳柏清肩負重任，對決阪神虎右投才木浩人，試圖扭轉台灣在抗日戰中的頹勢。中華隊過去與全職業日本隊9場先發投手，吞下6次敗投，僅王建民在2004年奧運及2013年經典賽2度先發未吞敗，並且繳出6局失3分以內的優質先發，成為中華隊史唯一對日本沒有吞敗，且繳出優質先發的投手。此次台日大戰，台灣運彩開盤受讓3.5分，顯示對中華隊信心不足。不讓分賠率部分，日本隊明顯占優，賠率僅為1.16，而中華隊賠率則為2.95。