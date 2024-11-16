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世界棒球12強賽今（16）日晚上6點在台北大巨蛋上演台日大戰，中華隊主場迎戰日本隊，派出台鋼雄鷹左投陳柏清先發，日本則是阪神虎右投才木浩人出戰。官方在賽前公布此戰先發打序，中華隊第4棒改由潘傑楷扛下，有「巨蛋王」之稱的曾頌恩調至第5棒。過去台灣在國際賽面對全職業日本隊，已連吞9連敗，此次推派左投陳柏清先發，力求終結連敗。過去對戰全職業日本隊的9場台灣先發投手，共吞下6次敗投，僅王建民在2004年奧運及2013年經典賽兩度抗日先發未吞敗，並繳出6局失3分以內的優質先發，成為中華隊史唯一投出如此成績的投手。第1棒：陳晨威（左外野）第2棒：林立（右外野）第3棒：陳傑憲（中外野）第4棒：潘傑楷（三壘）第5棒：曾頌恩（指定打擊）第6棒：朱育賢（一壘）第7棒：林家正（捕手）第8棒：李凱威（二壘）第9棒：江坤宇（游擊）先發投手：陳柏清第1棒：桑原将志（左外野）第2棒：小園海斗（二壘）第3棒：辰己涼介（中外野）第4棒：森下翔太（右外野）第5棒：佐野惠太（指定打擊）第6棒：牧秀悟（一壘）第7棒：源田壯亮（游擊）第8棒：紅林弘太郎（三壘）第9棒：坂倉将吾（捕手）先發投手：才木浩人