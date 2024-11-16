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國民黨立委翁曉玲提案修《憲法訴訟法》，將作成判決及裁定的計算大法官人數規定，由「現有總額」修正為「法定總額」15人，並將憲法裁判門檻提高為法定總額的3分之2，提高憲法法庭的裁判的門檻，引發律師界不滿，今（16）日有上百名律師上街抗議反對修法，高喊憲法法庭不癱瘓、人民權益有保障。今天的遊行，不少知名律師都上街響應，包括前立委邱顯智、尤美女，曾任時代力量秘書長的陳孟秀、前環保署副署長詹順貴、經濟民主連合智庫召集人賴中強，以及有最帥律師稱號的大恆國際法律事務所主持律師李荃和，連前總統馬英九時代的大法官黃虹霞也到場聲援。活動發起人、律師林俊宏表示，憲法法庭最重要任務是保障人民權益，翁曉玲的修法，會讓憲法法庭無法運作，大法官受理95％以上都是人民聲請，憲法法庭若被癱瘓，代表人民權利無法被伸張。他坦言，發起的律師很多人支持總統賴清德沒錯，但這件事跟藍綠無關，不能因為意見不同，就被說是綠營側翼，希望透過這次遊行，讓大家注意到這次修法有多麼惡劣。