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美國總統當選人川普近來陸續開獎「川普2.0」人事任命，其中司法部人選任命剛辭去佛州眾議員職務的蓋茨（Matt Gaetz）來擔任。不過蓋茲先前涉及多項爭議，包括被指控與未成年少女進行性交易、非法使用藥物，以及不當收受利益等。美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，強烈要求眾議院道德委員會不應該公開有關蓋茲的指控報告。綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國廣播公司（ABC）等外媒報導，美國眾議院道德委員會先前曾調查蓋茲是否「涉及不當性行為和非法使用藥物，以及不當收受利益等，並試圖阻礙政府對其行為進行調查」。蓋茲一再否認有任何不當行為，包括與未成年人發生性關係或支付性費用。代表美國眾議院道德委員會兩名證人的律師萊帕德 (Joel Leppard)表示，先前其中一名證人曾作證，稱她目睹了蓋茲與未成年者發生性行為一事。司法部此前曾對蓋茲進行長達3年的性犯罪調查，但最終於去年決定不對他提出刑事指控。但隨著川普在日前的總統大選中獲勝，後續公開人事任命並宣布提名蓋茲擔任「川普2.0」的司法部長後，有關於蓋茲的調查再度引發關注。若是蓋茲的提名獲得參議院批准，他將接管全國最高執法機構司法部，並掌握聯邦調查局在針對他的性交易調查中所揭示的證據檔案。司法部認為，這些檔案過於敏感，甚至未向眾議院道德委員會提供。在川普13日宣布提名蓋茲擔任司法部長後，蓋茲在幾個小時內辭去眾議員職務，實際上結束了眾議院道德委員會所主導的調查，因為該委員會僅對在國會任職的成員擁有管轄權。民主黨人呼籲公開調查結果。萊帕德也響應呼籲，主張「民主需要透明」。據消息人士透露，共和黨取消了原定於週五與委員會內民主黨人舉行的會議，該會議預計將討論這份報告。美國聯邦眾議院議長強生則於15日時表示，他認為不應公開委員會的調查結果，並強烈要求委員會不要這麼做。他指出，「我將強烈要求道德委員會不要發布這份報告，因為這不是我們在眾議院做事的方式，我認為這將開啟一個糟糕的先例。」對於蓋茲辭去眾議員一事，強生則認為，「對於不再是國會議員的人，我們不會調查和發布不屬於該機構的人的報告。道德委員會的管轄範圍是『現任』國會議員，這是一條重要的規範。」蓋茲是川普提名的內閣成員當中，引發爭議的人選之一，此外還包括退役軍人出身、現為福斯新聞主持人的赫格斯（Pete Hegseth）。赫格斯的提名已經引發了川普過渡團隊內部對其可行性的質疑。