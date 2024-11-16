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2024年世界12強棒球賽關鍵「台日大戰」今（16）日在台北大巨蛋登場，日本隊先發投手「阪神虎火球男」才木浩人賽前放話，希望讓滿場台灣球迷安靜下來，要讓大巨蛋變成「圖書館」。對此，中華隊總教練曾豪駒露出微笑表示：「相信台灣球迷不會讓他得逞。」「侍JAPAN」日本隊此役推出阪神虎王牌才木浩人先發，他本季在日職出賽25場，繳出13勝3敗、防禦率1.83的優異成績，最快球速高達157公里，平均球速達148公里。對於台灣球迷的熱情應援，他直言：「就像在甲子園當客隊一樣，讓這種熱鬧的球場安靜下來，那肯定很爽！」針對才木浩人的挑釁言論，中華隊總教練曾豪駒先是笑了一下，並回應：「台灣球迷不會讓他得逞。」13日中華隊首戰韓國時吸引近3.4萬名球迷進場，全場360度熱情應援吶喊，成為中華隊重要的士氣來源。曾豪駒表示：「一開始其實不是設定打才木，等日本隊公布先發後，有對他做設定策略。」雖然與預期先發人選不同，但情蒐團隊已經做好準備，中華隊仍有望在主場攻破這位阪神火球男。陳柏清本季中職例行賽出賽19場拿下6勝10敗、防禦率3.53，日前12強官辦熱身賽陳柏清曾登板主投2局失3分。