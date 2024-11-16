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▲ 花博長廊廣場今晚6點將舉辦12強棒球賽直播派對，同時邀請郭泓志與中職啦啦隊女孩和現場球迷一同應援。（圖／翻攝google map）

▲記者實際去電屏東西市場，內部人員透露目前會照計劃今晚舉辦直播，現場有大型帳篷可遮雨。（圖／屏東縣府提供）

2024世界12強棒球賽中華隊接連戰勝韓國、多明尼加，目前手握預賽2連勝。中華隊今（16）晚對戰日本，戰果將牽動組內晉級情勢，恐是分組最艱困的一役，但若能取勝就有很高的機率能夠晉級超級循環賽。球迷今晚要去哪裡看球賽？今晚沒搶到大巨蛋門票沒關係，《NOWnews今日新聞》整理8縣市大螢幕免費看的地方，準備好雨衣可以衝了！台北花博公園長廊廣場舉辦「世界12強棒球賽直播派對」，球迷至中華電信WirForce攤位參加活動領取Hami體驗序號與加油棒等贈品，即可免費入場，在今晚中華對日本賽事更特別邀請旅美球星郭泓志與中職啦啦隊女孩和現場球迷一同應援中華隊。新北市政府將於傍晚5時45分起，在市府市民廣場舉辦12強台灣隊戰日本直播派對，戶外現場結合「新北歡樂耶誕城」準備5個大螢幕，多視角轉播賽事，若遇下雨照常播出，觀眾可穿雨衣或在迴廊一起加油。桃園市政府體育局在桃園藝文廣場舉辦「2024世界12強棒球賽」中華隊場次直播派對，現場架設500吋LED戶外大螢幕，直播前還有30分鐘的開場活動；若下雨仍會舉辦直播，不會取消，現場會發輕便雨衣給觀賽的民眾。台中市政府今晚在府前廣場直播「台日大戰」，搭配樂團表演、啦啦隊應援、抽獎等活動。若下雨仍會舉辦直播，現場準備輕便雨衣。雲林縣虎尾鎮公所今晚也在虎尾圓環舉辦2024年世界棒球12強賽台日對戰戶外轉播活動，歡迎民眾踴躍前往觀賞賽事。高雄市運動發展局在衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場，現場設置400吋大螢幕，並邀請街頭藝人表演互動及周邊小遊戲，今晚台灣將迎戰目前世界排名第1的強敵日本。屏東縣政府將在屏東西市場辦理台灣隊賽事轉播活動，現場設有300吋大螢幕，若遇到下雨不會取消轉播，現場備有大型帳篷可遮雨。記者實際去電活動現場，內部人員表示目前屏東風雨一陣一陣，目前會照計劃舉辦。花蓮市公所跟花蓮遠東百貨合作，在遠百前建林廣場舉辦戶外場地，轉播應援活動。記者實際去電活動現場，內部人員表示目前花蓮雨勢不大，現場有搭建棚子可供民眾躲雨，另有市集設攤。