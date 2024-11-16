我是廣告 請繼續往下閱讀

曾任中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，傳出來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，將成為台灣女婿。薄瓜瓜的準岳父許子文及大舅子、羅許基金會執行長許豪，今（16）日上午一同現身在宜蘭礁溪老爺酒店，出席蘭境生活型態醫學國際研討會，但都低調避談婚事。許豪說，今天研討會是為了促進台灣健康政策，感謝大家共襄盛舉。媒體追問薄瓜瓜與其妹的婚事，許豪表示「沒有comment（評論）」，只說希望全民健康。羅許家足源於日治時代，當地仕紳許阿隆入贅羅家冠上羅姓，兩個兒子一個姓羅叫羅文堂，一個姓許叫許文政，後來都當上醫師。許文政在1953年創辦宜蘭羅東博愛醫院，他曾任兩屆縣議長、監委、總統府國策顧問、資政等要職。羅文堂也當過國大代表羅許家與國民黨關係深厚，國民黨前主席洪秀柱曾稱許文政是「乾爸」，許文政有兩個兒子，長子許國文曾被提名監委，國安會前秘書長金溥聰也曾被許國文以「民間人士」身分延攬任職羅許基金會董事。博愛醫院現由許文政次子許子文經營，許子文曾傳出和林威陶離婚的名模王靜瑩同遊日本，也與無黨立委高金素梅傳過緋聞。至於薄瓜瓜的大舅子許豪，今年也還不到40歲。他曾受訪談到，15年前返台，就一直希望能改變宜蘭醫療生態，「讓羅東博愛醫院不再只給人冷冰冰的印象，而可以走進更多人生活中，積極促進健康。」