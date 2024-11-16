我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（16）日出席今週刊「TEEN TAIWAN青春時代白皮書」青年論壇，與學生交流互動。來自桃園的高中生提問，「是否能帶領國家走向和平，不戰爭？」賴清德聽聞後說明各政黨走向和平的三種途徑，包含簽訂和平協議、接受九二共識、堅持台灣主權；賴清德依序詢問台下高中生支持哪種？前兩項無人舉手，直到最後項幾乎全場舉手，讓賴直呼，「你們選得和平之路，就是我要走得這條路」。賴清德今出席今週刊「TEEN TAIWAN青春時代白皮書」青年論壇，現場匯聚來自全台各地高中職、將近300位高中生。賴清德抵達現場後，首先由今週刊發行人梁永煌致詞、隨後賴清德致詞，接續現場隨機抽出四組學生，針對論壇擬定的四大主題，進行簡報、向賴清德提出建言，賴清德也依序根據學生簡報內容進行回饋，最後再由現場學生提問。來自桃園的高中生提問，「是否能帶領國家走向和平，不戰爭？」賴清德回應，他在就職典禮就提到，和平無價、戰爭沒有贏家，全球每個國家都該積極追求和平，那台灣會有和平問題，是因為中國有武力進犯的可能，因為中國揚言台灣是中共一部分，不放棄武力併吞台灣。賴清德強調，和平要有理想，但不要有妄想，如果對和平存在妄想，恐怕和平不可得，也會引來戰爭，現在的生活就不復存在。賴清德指出，台灣各政黨目前有三種邁向和平之路的做法，第一，簽訂和平協議，也就是西藏模式、不堅持主權；第二，接受中國主張、九二共識，也是一個中國原則，未來就是港澳模式；第三，堅持台灣主權，堅持民主自由憲政體制，堅持中華民國跟中共互不隸屬，台灣前途由2300萬人民決定，為達到這個目的，要加強國防，和國際上民主國家站在一起。賴清德也依序詢問現場學生，要選擇哪種方式，不過前兩項方式都沒有學生舉手，大多學生支持堅持台灣主權的方式。這讓賴清德直呼，「你們選得和平之路，就是我要走得這條路，希望大家一起來，堅定的往這個地方走」。