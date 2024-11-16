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▲吳宗憲（右）最難忘的一幕，就是假裝KID（左）要被淘汰的一幕。（圖／《綜藝玩很大》提供）

▲《綜藝玩很大》榮獲第59屆金鐘獎「最具人氣節目獎」。（圖／《綜藝玩很大》提供）

▲吳宗憲表示《綜藝玩很大》是坤達（左）、小鬼（右）、KID（中）演藝生涯中的重要里程碑。（圖／《綜藝玩很大》提供）

《綜藝玩很大》陪伴觀眾10年光陰，可以說是國民節目也不為過，最近推出10週年紀念書《綜藝玩很大：10週年有笑有淚全紀錄》。主持人吳宗憲感性回憶過去40年演藝生涯：「《綜藝玩很大》不只是綜藝節目，更是一段屬於彼此的人生。」憲哥透露最難忘的一集是假裝要把KID換掉，在KID當場哭爆後又把小隊長背帶披在他身上，場面相當動容。另外對於小鬼黃鴻升的意外離世，憲哥哽咽表示：「我們一起流下的眼淚，見證了十年的點滴。」從紅隊的吐槽到粉絲的支持，這十年來節目不僅創造無數歡笑，也成為粉絲與主持人共同成長的回憶。紀念書內容包括爆笑幕後花絮、主持群真情告白及珍貴典藏照片。憲哥也回憶，當年50歲接下主持邀約時，對於又要上山下海，難免心中有一些疑惑和忐忑，但最終《玩很大》成為大家難忘的共同記憶。回顧《綜藝玩很大》的經典時刻，吳宗憲提到最難忘的除了假裝要把KID換掉的那一集，「看著野人爆哭，然後再把小隊長的背帶披在他身上，真的是真情流露！而小鬼的離開，我們一起掉眼淚，這10年來大家一起回憶走過的點點滴滴。」節目最晚加入的坤達，為《綜藝玩很大》注入新能量，對此他也感性表示：「《玩很大》是我人生很重要的一部分，讓我看到自己更多不一樣的面向。」KID則認為：「《玩很大》的精神在於『好看』，充滿勇氣、好人、默契與團隊合作，造就節目誕生到現在十年了。」十年的回憶被濃縮在紀念書中，《綜藝玩很大：10週年有笑有淚全紀錄》不僅回顧過去，也描繪未來的展望。吳宗憲則直言：「在演藝圈將近40年的時間，從來沒有看過任何一個節目可以把彼此的心境拉到這麼接近的距離，與其說《綜藝玩很大》是一個綜藝節目，不如說是一段屬於彼此的人生，謝謝紅隊！也謝謝玩粉！我們共同經歷生命中無法忘記的。」更點出無論是對於KID、小鬼還是坤達，《綜藝玩很大》都是他們演藝生涯的重要里程碑。