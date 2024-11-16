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第三屆世界棒球12強B組預賽，賽前2連敗的「紅色閃電」古巴今天面對澳洲，靠著Yadil Drake轟出三分砲，率隊逆轉戰局，終場以4：3拿下本屆首勝，對於晉級還保有最後一絲可能，讓B組情勢更加混亂。袋鼠軍團本屆由澳洲史上首位大聯盟狀元Travis Bazzana領軍，首戰面對分組最強日本，以3：9落敗，次戰對上多明尼加，憑藉6名投手接力，僅讓對手敲出1支安打，爆冷完封對手以5：0勇奪首勝。今天對上賽前2連敗的「紅色閃電」古巴，澳洲1局上靠著4支安打串連，攻下2分，直接把古巴先發、陣中最年輕僅18歲的左投Dario Sarduy打退場，不過澳洲先發投手35歲老將Tim Atherton也在1局下遭遇亂流，被敲3安失1分。3局下，澳洲換投後，古巴攻勢再起，靠著兩次內野滾地球造成傳球失誤和安打，攻佔一、三壘有人，接著Yadil Drake直接將球扛出左外野，這記三分砲讓古巴將戰局反超成4：2領先。5局上，澳洲第三棒Robbie Glendinning轟出陽春砲還以顏色。古巴4：3澳洲。比賽後半段，兩隊牛棚表現越趨穩定，使得比賽再無分數變化。9局上，澳洲反攻最後半局，古巴押上終結者、本季日職央聯救援王Raidel Martínez，招牌火球連發，面對代打的澳洲「大谷翔平」Jake Bowey和Tim Kennelly送出「背靠背」三振，以三上三下守護勝利。今天預計進行3場B組賽事，此役最先開打，古巴收下首勝後，B組暫時有4支同為1勝2負，以A組美國3勝2負晉級為例，古巴今天開胡仍保有最後一絲晉級可能，也讓B組晉級事態更加複雜。稍晚18點，中華隊將在台北大巨蛋迎戰同為2連勝的日本，18點30分天母棒球場則進行韓國對多明尼加之戰。在分組6取2的晉級窄門下，場場都攸關生死。