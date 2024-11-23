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▲張曼玉透過演出電影《阮玲玉》，拿下第二座金馬影后。（圖／甲上娛樂提供）

▲梁朝偉憑藉《重慶森林》、《無間道》以及《色，戒》，三度拿下金馬影帝的榮銜。（圖／摘自IMDb)

▲對於雙影帝的罵聲，張家輝表示，「我覺得這是最好的結局」。（圖／翻攝自張家輝微博）

▲馬思純（左）、周冬雨（右）一起獲得第53屆金馬獎最佳女主角獎。（圖／NOWnews攝影中心，2016.11.26）

金馬獎舉辦超過60年，相信每位觀眾、演員、導演等都有自己心目中認為的名場面，無論是動人的、搞笑的或者傳奇的情景。今天《NOWnews今日新聞》特別整理5個名場面，包含華語電影圈4大名導李安、楊德昌、王家衛及關錦鵬，共同競爭最佳導演獎、演員張曼玉不到40歲便4度封后、梁朝偉成為拿過最多影帝的男演員，以及雙影帝、雙影后的誕生，帶大家一起回顧往年金馬獎。1991年，當時華語電影圈四大名導李安、楊德昌、王家衛及關錦鵬，分別以電影《推手》、《牯嶺街少年殺人事件》、《阿飛正傳》以及《阮玲玉》成為第28屆金馬最佳導演的候選者，無論獎落誰家都是實至名歸，而在揭曉獲獎者的那一刻，不只導演們非常緊張，就連觀眾都說這是他們看過最印象深刻的金馬名場面之一，最終，該獎項由執導《阿飛正傳》的王家衛拿下。金馬女神張曼玉不到40歲就4度封后，她在《三個女人的故事》飾演自私現實卻又空虛寂寞，在美國生活的香港女性，細膩真實的演技首度獲得評審的肯定，她後來演出的電影《阮玲玉》、《甜蜜蜜》以及《花樣年華》，情感豐富寫細膩的展現，獲得評審的青睞，讓她四度封后，寫下其他人難以望其項背的驚人紀錄。而在最佳男主角中獲獎最多的就是梁朝偉，1994年時以《重慶森林》拿到第一座金馬影帝，後來又憑藉《無間道》、《色，戒》兩部電影獲得金馬影帝的殊榮，也成為至今獲得最多「最佳男主角獎」男演員。2009年第46屆金馬獎，演員張家輝及黃渤分別以電影《證人》及《鬥牛》，同時入圍最佳男主角獎，當時評審會議討論最激烈的就是要讓誰當選最佳男主角獎，評審討論一遍又一遍，最終決定讓兩人並列，共同成為當屆最佳男主角獎，而這也是金馬開辦45年以來從未有過的情形。不過在一陣讚賞中，仍夾雜著許多影迷的不滿，而張家輝對此則表示，「這個結局是最完美的。」2016年第53屆金馬獎又破例出現雙影后，由《七月與安生》的中國女星周冬雨、馬思純奪得，評審認為兩人在電影中相輔相成，缺一不可，因此最終決定讓馬思純跟周冬雨並列當屆「影后」！