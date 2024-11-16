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▲王力宏強調自己只是「普通音樂人」，也沒有回頭看粉絲。（圖／小紅書）

▲黄瑋昕（左二）當時坐在王力宏（右二）身邊，掀起不小討論。（圖／潘瑋柏IG）

歌手王力宏曾唱過多首膾炙人口的歌曲，包括〈Forever Love〉、〈唯一〉、〈公轉自轉〉、〈你不知道的事〉等，且大多的曲都是由他自己創作的，可以說是非常有才華，也曾榮獲2屆金曲獎歌王肯定。而他近日到中國武漢參加活動，有粉絲在機場巧遇他，隨即把握機會大讚：「華語樂壇永遠的神！」不過王力宏當下反應卻有些尷尬，強調自己只是「普通音樂人」。王力宏近日參加武漢「音雄聯盟巨星演唱會」，不少歌迷得知消息後都相當期待，還有人直接跑到機場接機送機。一名粉絲就在小紅書PO出，自己在機場和王力宏互動的片段，只見當天王力宏穿著灰色西裝、戴上帽子和口罩，準備要走進機場，歌迷在後方稱讚：「華語樂壇永遠的神！」王力宏當下沒有回頭，反應有些尷尬，只回：「沒有，普通的音樂人吶。」不少粉絲笑說，「哈哈哈下次多逗逗他」、「把老王給聽尷尬了」、「上次也有粉絲這麼誇他，他也是回自己只是熱愛音樂」、「好謙虛啊」、「王力宏這中文不行欸，濫用『普通』」、「他只是一個普普通通的神而已」、「我從未見過這麼『普通』的音樂人。」王力宏近來將工作重心移往中國大陸，有許多音樂節的邀約，連續4天飛到不同城市，包括南寧、常德、煙台、北京等。除了工作，也有不少人關心王力宏的感情狀況，他自從2021年爆出婚變後，至今仍維持單身，日前他和潘瑋柏、陳立農聚餐，身邊多出一名長髮女子，隨即掀起討論，不過後來該女子身分曝光，原來她是現年32歲馬來西亞創作歌手黄瑋昕（Haezee），並非王力宏的新歡。