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▲網友觀看12強賽時，陳建州正好坐在前方，該網友在後面用手機舉著「大牙加油」字樣。（圖／Threads）

▲有網友在陳建州身後為大牙加油，釣出大牙親自回應該網友：「謝謝」。（圖／Threads）

2024世界棒球12強賽熱烈開打，黑人陳建州也到台北大巨蛋現場朝聖，有網友在球場遇到他本人，並正巧就坐在他後方，於是偷偷在他背後用手機跑馬燈秀出「大牙加油」，並PO到社群平台Threads上，沒想到引來大牙（周宜霈）本人回覆：「謝謝」，貼文吸引2.5萬人按讚。有一名網友在Threads曝光一段影片，在球場看比較時正好遇到陳建州就坐在他前方，於是該網友在陳建州背後，以手機跑馬燈特效播放「大牙加油」，貼文除了吸引大批網友圍觀，大牙本人也看到了該則貼文，並留言回應：「謝謝。」大牙在去年發文指控過去遭到陳建州性侵未遂，女星郭源元也跳出來發文聲援，爆料有過相似的經歷，不過陳建州對於一切指控否認到底，老婆范瑋琪也力挺老公，當時兩人聯合發聲明，對大牙提出民事訴訟，要求賠償新台幣1千萬元，以維護自身名譽。去年底大牙獲不起訴處分，然而近期網友發現她的工作機會似乎減少了許多，電視劇裡也都沒有他的身影，疑似因為相關事件遭到封殺？不過大牙對此親自澄清，只是單純剛好沒有適合的角色，否認被封殺一事。