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總統賴清德今（16）日出席今週刊「TEEN TAIWAN青春時代白皮書」青年論壇，與學生交流互動，建國中學學生提問，如何解決朝野惡鬥失序的問題？賴清德聽聞後先驚呼，「這真的是學弟提出來的嗎？」坦言是哉問、該問題不容易解，但解方在於「民主」，或許還要需要點時間。賴清德今出席今週刊「TEEN TAIWAN青春時代白皮書」青年論壇，現場匯聚來自全台各地高中職、將近300位高中生。賴清德抵達現場後，首先由今週刊發行人梁永煌致詞、隨後賴清德致詞，接續現場隨機抽出四組學生，針對論壇擬定的四大主題，進行簡報、向賴清德提出建言，賴清德也依序根據學生簡報內容進行回饋，最後再由現場學生提問。建中學生詢問，如何解決現在朝野衝突問題？賴清德聽聞後笑稱，「這真的是學弟提出來的嗎？」顯然是大義滅親，這題是大哉問、社會關切問題，但不容易解。賴清德認為，解方在於民主，因為民主民主人民做主，人民選擇民代、首長，所以每名民代都有民意基礎，但這條界線在哪？他相信，不論哪個政黨，台灣要建立國家利益高於政黨利益的文化，那朝野在攻防時，政黨的利益也不可以放在人民的利益之上，如果有這樣民主精神，自然就有辦法解。此外，賴清德提到，民主除了是民意的監督之外，另一個是憲政的體制，憲法寫得很清楚，行政、立法、司法、考試、監察每一個都是憲政機關，各有其權責，但政黨攻防若能遵守憲政，相信就能夠解。賴清德提到，新的政府5月20號開始，或許一開始磨合難免，相信過段時間，大家會更了解彼此的責任、還有界線在哪，「所以如何解決朝野衝突，可能要需要點時間」。另外，針對颱風假議題，賴清德也說，颱風假是政府的美意，固然有些批評，但也可以說，台灣比較貼心，當初訂下這個制度時，台灣的交通基礎建設並不完備，如果颱風來，公共運輸不夠健全，可能要騎摩托車、走路、搭公車上班很危險，因此政府制定颱風假是考量到人民生命安全。賴清德提到，因權責在地方政府，若能掌握最接近的預報 ，讓地方決策時能更精準，人民生命安全獲得保障，也不至於衝擊社會運作。