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▲「觀看瘋馬秀」一事影響巨大，相關女演員全都遭到中國當局抵制，Angelababy的工作也因此大受衝擊。（圖 ／Angelababy微博）

▲Angelababy與男演員宋威龍所主演的愛情古裝劇《相思令》被粉絲翻出已經通過中國官方的發行許可。（圖／《相思令》 微博）

▲黃曉明近來在電影首映會中為女友葉珂向大眾道歉，甚至數度哽咽，強調「一定會處理好私事」。（圖／道叔bot微博）

▲被軟封殺後的Angelababy調整心態，全身心地投入陪伴兒子小海綿的成長，她還曾被媒體多次拍到過牽著兒子一起逛街。（圖／明星娛樂最前線微博）

中國女星Angelababy（楊穎）因去年年底前往法國觀看韓國女團BLACKPINK成員Lisa的「瘋馬秀」表演遭到中國當局軟封殺，演藝事業幾乎完全停擺。不過隨著前夫黃曉明高調認愛新女友葉珂後，Angelababy的一舉一動也再次成為大眾矚目的焦點，中國知名狗仔「劉大錘」近日還爆料，有一名女星好事將近，結合種種「劇透」粉絲們也推測這位女星疑似就是Angelababy。爆料過葉珂懷孕、陳曉和陳妍希分居與各式各樣娛樂圈緋聞的中國知名狗仔「攝影劉大錘」，近日在直播中透露自己有可靠的消息指出，某位因事件沈澱已久的女星即將復出，偷偷透露這位女星的名字是兩個字且有英文名，還特意賣關子：「我相信她的粉絲們怎麼也會開個香檳！」此言一出直接炸鍋，掀起廣大的討論，雖然劉大錘並未說明是誰，但結合種種資訊，讓不少粉絲猜測這位女星就是Angelababy。「觀看瘋馬秀」一事影響巨大，相關女演員全都遭到中國當局抵制，Angelababy的工作也因此大受衝擊，不只社交平台停止更新，她也離開了主持10年的綜藝節目《奔跑吧》。遭到軟封殺後，Angelababy就曾多次嘗試復出，除了時不時與粉絲互動外，偶爾也會接下一點雜誌的拍攝工作，或是直播帶貨，但始終都沒有太大的水花。Angelababy把握這段空窗期，調整心態全身心地投入陪伴兒子小海綿的成長，她還曾被媒體多次拍到過牽著兒子一起逛街，似乎並不受前夫黃曉明和對方新女友葉珂與事業打擊的影響。好在今年7月底，她出事前攜手男演員宋威龍所主演的愛情古裝劇《相思令》被翻出已經通過中國官方的發行許可，才讓粉絲重燃復出的希望，期待明年可以全面解封。