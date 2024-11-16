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▲克里斯伊凡（如圖）去年與葡萄牙女演員艾芭巴普蒂斯塔婚後曾表示自己不想再工作。（圖／美聯社）

▲克里斯伊凡（左起）出席電影《紅色一號》活動，與巨石強森和JK西蒙斯留下合照。（圖／美聯社）

以「美國隊長」一角在漫威宇宙走紅的克里斯伊凡（Chris Evans），近年在低調步入婚姻後逐漸將重心轉向家庭生活。近日，他為了新片《紅色一號》全球宣傳亮相，從壯碩美國隊長化身眼鏡文青宅男，被認為是「斷崖式崩壞」，與以往的硬漢形象大相逕庭，引發網友熱烈討論。克里斯伊凡去年與葡萄牙女演員艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista）低調舉行婚禮後，便表示有意放慢工作節奏，享受家庭時光。儘管他曾短暫表示「不想再工作」，但仍持續推出新作品。今年，他重返影壇，與巨石強森合作的動作喜劇《紅色一號》即將上映，這也讓粉絲再度見到他回歸宣傳的身影。克里斯伊凡近日為《紅色一號》進行全球巡迴宣傳，但他以滿臉鬍鬚、戴著眼鏡的休閒造型現身，與過往「美國隊長」的硬漢形象形成強烈對比，不少網友戲稱他「變身文青宅男」。對此，不少粉絲表示理解，認為這是他婚後生活重心改變的自然表現。克里斯伊凡與巨石強森主演的《紅色一號》，融合動作與喜劇元素，卡司陣容更包括劉玉玲及奧斯卡得主JK西蒙斯，吸引影迷高度期待。電影已於本月14日正式在台上映，預計將為歲末影壇掀起話題。儘管克里斯伊凡的外型與角色形象有所轉變，但粉絲們仍期待他在新作品中的精彩演出。從漫威英雄到文青宅男，他的魅力依然不減，或許這正是他吸引全球影迷的原因之一。