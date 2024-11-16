以「美國隊長」一角在漫威宇宙走紅的克里斯伊凡（Chris Evans），近年在低調步入婚姻後逐漸將重心轉向家庭生活。近日，他為了新片《紅色一號》全球宣傳亮相，從壯碩美國隊長化身眼鏡文青宅男，被認為是「斷崖式崩壞」，與以往的硬漢形象大相逕庭，引發網友熱烈討論。

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▲克里斯伊凡去年與葡萄牙女演員艾芭巴普蒂斯塔婚後曾表示自己不想再工作。（圖／美聯社）
▲克里斯伊凡（如圖）去年與葡萄牙女演員艾芭巴普蒂斯塔婚後曾表示自己不想再工作。（圖／美聯社）
婚後重心轉移　專注家庭生活

克里斯伊凡去年與葡萄牙女演員艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista）低調舉行婚禮後，便表示有意放慢工作節奏，享受家庭時光。儘管他曾短暫表示「不想再工作」，但仍持續推出新作品。今年，他重返影壇，與巨石強森合作的動作喜劇《紅色一號》即將上映，這也讓粉絲再度見到他回歸宣傳的身影。

新造型引熱議　網友稱「文青宅男」

克里斯伊凡近日為《紅色一號》進行全球巡迴宣傳，但他以滿臉鬍鬚、戴著眼鏡的休閒造型現身，與過往「美國隊長」的硬漢形象形成強烈對比，不少網友戲稱他「變身文青宅男」。對此，不少粉絲表示理解，認為這是他婚後生活重心改變的自然表現。

▲克里斯伊凡（左）出席電影《紅色一號》活動，與巨石強森（中）和J. K. Simmons（右）留下合照。（圖／美聯社）
▲克里斯伊凡（左起）出席電影《紅色一號》活動，與巨石強森和JK西蒙斯留下合照。（圖／美聯社）
新作備受期待　明年進軍院線

克里斯伊凡與巨石強森主演的《紅色一號》，融合動作與喜劇元素，卡司陣容更包括劉玉玲及奧斯卡得主JK西蒙斯，吸引影迷高度期待。電影已於本月14日正式在台上映，預計將為歲末影壇掀起話題。儘管克里斯伊凡的外型與角色形象有所轉變，但粉絲們仍期待他在新作品中的精彩演出。從漫威英雄到文青宅男，他的魅力依然不減，或許這正是他吸引全球影迷的原因之一。

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