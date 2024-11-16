你現在最常用的社群平台是哪一個？還在用臉書嗎？根據資策會產業情報研究所（MIC）發布臺灣社群平台與通訊軟體用戶行為調查顯示，雖然Facebook依舊佔多數，但卻隱藏著世代差距，35歲是個分水嶺，35歲以上以FB為大宗，但在18~25歲年齡層YouTube、Instagram是主戰場，常用比例都超過六成。
根據資策會針對台灣用戶進行社群平台和通訊軟體的行為調查，調查顯示，多數網友最常使用Facebook（70%），其次依序為YouTube（53%）、Instagram（34%）、PTT（11%）與Dcard（9%）。最大眾的Facebook以35歲為分水嶺，18-35歲常用比例低於六成、36-65歲約七成五。
在調查中發現社群平台的「世代差距」，18-25歲在YouTube、Instagram的常用比例逾六成，其中Instagram比例遠高於整體平均。產業分析師洪齊亞提到，網友使用社群平台的前三名原因，「觀看娛樂內容」已取代「親友關注交流」成為第一名，而第三名「獲取新聞資訊」比例較前一年提升。顯示出社群平台已從社交，轉變為綜合資訊接收途徑。
同一份調查也發現，網友最常用的兩大通訊軟體為LINE（87%）與Messenger（24%），其中18-35歲的LINE常用比例較36-65歲少一成左右，18-25歲在Messenger的常用比例（34%）又比36-65歲多超過一成。產業分析師認為LINE已從社交與商務工具轉變為消費工具，雖然親友聯繫仍為最大宗用途，但比例較前一年下降，相反的，消費功能常用比例皆較前一年提升。
另一項有趣的統計為每天起床後最常接收資訊的途徑為何？有過半網友起床後常開啟LINE，其次依序為瀏覽Facebook、收發私人郵件、瀏覽網路新聞與瀏覽Instagram。分析師指出，網友在起床後選擇的瀏覽途徑，反映出網友對資訊在意的優先順序，如35歲以下族群的注意力優先被社群通訊所分散，甚至更習慣從社群平台來獲取新聞消息，將不同活動集中於單一平台上進行。
綜觀網友對通訊軟體與社群平台的內容形式偏好，前三名中為限時動態、錄播影片、直播影片，顯示對影像有高度的偏好，同時在社群圖文廣告，1分鐘內可看完的最受青睞，其次偏好10字以內的關鍵字。顯示消費者對圖文閱讀的耐性與注意力已愈來愈有限。
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在調查中發現社群平台的「世代差距」，18-25歲在YouTube、Instagram的常用比例逾六成，其中Instagram比例遠高於整體平均。產業分析師洪齊亞提到，網友使用社群平台的前三名原因，「觀看娛樂內容」已取代「親友關注交流」成為第一名，而第三名「獲取新聞資訊」比例較前一年提升。顯示出社群平台已從社交，轉變為綜合資訊接收途徑。
同一份調查也發現，網友最常用的兩大通訊軟體為LINE（87%）與Messenger（24%），其中18-35歲的LINE常用比例較36-65歲少一成左右，18-25歲在Messenger的常用比例（34%）又比36-65歲多超過一成。產業分析師認為LINE已從社交與商務工具轉變為消費工具，雖然親友聯繫仍為最大宗用途，但比例較前一年下降，相反的，消費功能常用比例皆較前一年提升。
另一項有趣的統計為每天起床後最常接收資訊的途徑為何？有過半網友起床後常開啟LINE，其次依序為瀏覽Facebook、收發私人郵件、瀏覽網路新聞與瀏覽Instagram。分析師指出，網友在起床後選擇的瀏覽途徑，反映出網友對資訊在意的優先順序，如35歲以下族群的注意力優先被社群通訊所分散，甚至更習慣從社群平台來獲取新聞消息，將不同活動集中於單一平台上進行。
綜觀網友對通訊軟體與社群平台的內容形式偏好，前三名中為限時動態、錄播影片、直播影片，顯示對影像有高度的偏好，同時在社群圖文廣告，1分鐘內可看完的最受青睞，其次偏好10字以內的關鍵字。顯示消費者對圖文閱讀的耐性與注意力已愈來愈有限。