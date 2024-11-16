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總統賴清德今（16）日出席今週刊「TEEN TAIWAN青春時代白皮書」青年論壇，與學生交流互動。有學生關心賴清德每天行程，賴清德笑稱，台灣總統的工作的確是忙碌，包含接見外賓、開國安會議、外交會議等；至於每天都睡幾個小時？賴清德提到，念高中時是6小時，現在也是6小時左右。賴清德今出席今週刊「TEEN TAIWAN青春時代白皮書」青年論壇，現場匯聚來自全台各地高中職、將近300位高中生。賴清德抵達現場後，首先由今週刊發行人梁永煌致詞、隨後賴清德致詞，接續現場隨機抽出四組學生，針對論壇擬定的四大主題，進行簡報、向賴清德提出建言，賴清德也依序根據學生簡報內容進行回饋，最後再由現場學生提問。有學生關切賴清德一整天行程，賴清德笑說，有外貴來台灣訪問，笑稱全世界總統最忙的就是澤倫斯基，再來就是台灣總統，但相信這是玩笑話，「我相信最忙的絕對不是我們，第二個忙得也不是我們」。賴清德提到，台灣總統的工作的確是忙碌，在外交上要接見外賓，也要代表國家跟各國進行各項的合作，還要代表國家做出許多抉擇，召開國安會議、外交會議等。賴清德提到，總統也負責國防，所以有大軍談、小軍談，會在國家安全中去談外交國防兩岸的事，同時也會與陸委會討論一些題目，此外，總統代表國家去主持國家重要活動，如開幕或閉幕典禮，「還有一個無法迴避的責任，就是傾聽民意」。賴清德說，雖然工作繁忙、會議有很多，但台灣幾十年來的努力，很多都已經制度化、已經上軌道，人民也都很團結，「所以我對國家未來相當有信心」。賴清德補充，回家時，也會餵一下他們家的斑斑跟Murphy、和他們玩，「這兩天也很開心，我們棒球連贏兩天！謝謝你的關心，我們繼續加油」。主持人接著追問，總統都睡幾個小時？賴清德說，剛剛學弟說，高中生平均睡6.9小時，他想了一下，那時唸高中也是6個小時左右，現在也是睡6小時左右。主持人笑說，所以現在還是向青少年一樣？賴笑回，「一直都在過高中生活」。此外，有學生詢問，對於準總統川普提名友台大將盧比歐出任美國務卿，而盧比歐在2020年曾經與賴清德會面過，這對美台關係是否有加分作用？賴清德回應，盧比歐是非常棒的人，他與當時甫卸任立委的蕭美琴共同前往華府，當賴清德一坐下來，盧比歐隨即表示，他一定支持台灣。賴清德表示，面對台灣，盧比歐相當熱忱，且他來自古巴，因此他相當反共產黨，台灣是民主國家，他一定支持民主、支持民主台灣。賴清德強調，過去8年，前總統蔡英文與美國建立非常信賴關係，台美關係史上最好，因此，川普當選後至今，提名幾位重要內閣成員，都與台灣有深厚關係，他們對民主的堅持也是相當堅定。賴清德強調，未來，在國防、外交、經濟、產業等面向，將持續與美國新政府緊密合作，「在過去四年，拜登總統政府對台灣的協助基礎之上，我們也能夠跟川普新任總統、他的內閣團隊共同合作」，期待創造台美雙贏，讓台海和平穩定持續。