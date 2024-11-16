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▲碳佐麻里走精品燒肉路線，嚴選各地優質肉品海鮮之外，不時也有服務人員會幫忙代烤。（圖／記者葉盛耀攝）

▲碳佐麻里旗下「天鍋麻辣鴛鴦鍋」，也同步12月7日將開幕。（圖／記者葉盛耀攝）

▲焦糖楓因應雙11推出的「購買11支串燒，即可獲得11元折價券」活動，只到明天。（圖／焦糖楓提供）

有著「燒肉南霸天」稱號的「碳佐麻里」，公告創始店即「台南府前店」，將營業至11月24日，整個團隊也將遷址到號碳佐麻里將打造出全球最大燒肉「碳佐麻里新興園區」的消息，早在去年2023年6月就已確定。發源自台南的碳佐麻里，旗下在台南、高雄各有2家分店，走精品燒烤路線，嚴選肉品之外，還不定時有服務人員幫忙代烤，每家分店都是人氣餐廳，經常一位難求。碳佐麻里創立於2002年，當初於台南府前路上創立了「炭佐麻里前炭火工房 燒肉居酒屋」，2004年改成碳佐麻里府前店，成為當時台南最大燒肉餐廳，營業20多年後，確定碳佐麻里的「起家厝」將歇業，轉戰至台南南區鹽埕段「商八」土地，即17線(中華西路一段)、新興路的交叉口，也就是前往安平港的主要道路旁，除了碳佐麻里，一旁更有誠品生活。碳佐麻里也於臉書公告府前店將歇業的消息，最後營業日為2024年11月24日。今日也公告，碳佐麻里新興園區將於12月7日開幕。底下網友也紛紛留言：「太震撼了，沒想到就下個月」、「每天經過都在期待」、「想吃天鍋麻辣」，當然最多人是敲碗希望趕快公布如何線上預約。而碳佐麻里僅表示，要顧客鎖定臉書粉專，約莫明後天就會公布開幕的優惠活動與訂位方式。至於全台連鎖串燒品牌「焦糖楓」，也有優惠活動，因應雙11推出的「雙十一1111」回饋，只到明日11月17日為止，於全台焦糖楓門市購買11支串燒，即可獲得11元現金折價券（下筆消費才可使用），折價券有效期限使用至11月30日，數量有限，送完為止。