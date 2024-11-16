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▲當時正坐在暴力男隔壁的乘客，拍下刀叉進椅背的駭人照片，嚇說：「這大概是我人生最接近死亡的一天之一。」（圖／翻攝Threads）

高鐵0814車次第10車廂，今（16）天上午11時許，從板橋開往台北途中，發生男乘客揮拳攻擊女乘客，還拿刀（匕首）從後方插女乘客椅背事件。正巧坐在該名動刀男乘客隔壁的乘客，曝光刀叉進椅背駭人照片，嚇說：「這大概是我人生最接近死亡的一天之一。」同車乘客也公開車廂疏散畫面，幸好事件沒有造成人員傷亡。暴力男疑似因不慎碰到女子腿部，雙方進而發生口角，他接連朝女子揮拳攻擊後，又從背包拿出長達30公分匕首插入乘客座椅，引發車廂恐慌，他則趁亂從台北車站下車離去。警方調查指出，暴力男特徵為白髮、戴口罩、身穿藍色上衣、背後背包、身型壯碩，年約30至50歲，詳細身份追查中。已到案發車廂勘查採證完畢、並扣押該匕首，後續將送往北市警局保安科鑑定，是否違反槍砲彈藥管制條例。事發時正坐在暴力男鄰座的乘客，在Threads上傳匕首還插在椅背的照片，直言「我就坐在右邊的位置，大概是我人生中最接近死亡的一天」。同車廂乘客補充現場影片，「我是第十節車廂，聽到有人大喊有刀就跑了」、「刀插的位置前面坐一個小妹妹」。高鐵公司表示，得知後已立即通報鐵路警察，此事件並未造成任何旅客受傷，也未對高鐵營運造成影響。高鐵公司呼籲，乘車期間如遇任何影響乘車秩序與旅客安全的異常行為，可立即通報列車長或車安人員進行處置，共同維護乘車安全。