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▲謝盈萱親自回覆本來想輕生的粉絲。（圖／翻攝自謝盈萱 Threads）

▲謝盈萱在留言一開頭便誇讚對方比角色「薛亞之」更勇敢。（圖／翻攝自Netflix）

▲謝盈萱親自留言讓許多網友盛讚她非常溫柔。（圖／翻攝自謝盈萱 IG）

金鐘影后謝盈萱以劇集《影后》中精湛的表演引發廣泛討論，不僅深深打動觀眾，更意外成為一名正處低潮粉絲的心靈支柱。該粉絲留言分享，在最想結束生命的夜晚，觀看《影后》謝盈萱演出，「給了多活一天的勇氣」，謝盈萱則以百餘字暖心回覆，誇讚對方的勇敢「你比薛亞之勇敢」，也謙虛表示自己才是受到溫暖托舉的一方。有粉絲近日在謝盈萱的Instagram貼文留言，透露在最想結束生命的夜晚，觀看了她主演的《影后》。劇中角色「薛亞之」面對背叛與不甘的勇敢轉身，成為該粉絲繼續前行的力量。粉絲動情地寫道：「也許我也可以。謝謝妳，給了我多活一天的勇氣。」此留言引發廣大關注，眾人見證了影視作品對心靈的強大撫慰作用。對於粉絲的真情流露，謝盈萱以真摯的語言回應，開頭便誇讚對方比角色「薛亞之」更勇敢，稱其願意直面脆弱、為生存奮戰是無可比擬的力量。她在回應中寫道：「親愛的你，如果人的存在都有原因，我很希望我們能夠繼續一起在這輩子找到那個答案。」此番話語，不僅展現謝盈萱的共情能力，也讓更多粉絲感受到暖意，留言稱讚謝盈萱：「很多藝人或明星會選擇略過不回應，以免沾染上什麼麻煩，但你卻選擇了承擔，然後真摯地說出自己的心聲，好溫暖、好有愛、好勇敢。」謝盈萱最後謙虛表示：「你給了一個總是覺得自己不夠好的演員很溫柔的托舉。」這樣的回應，不僅讓該粉絲備受感動，也讓更多人看到演員在螢幕外的溫暖一面。謝盈萱的暖心回應掀起討論熱潮，粉絲紛紛留言感謝她的正能量分享「妳….的回覆，真的很難不愛妳這個人欸」，也讚揚《影后》的深刻影響力。