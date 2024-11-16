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▲阿信（右三）透露當年被關了3天3夜，牛奶（左三）隨即認錯，笑說是因為自己比較執著，就把教室鐵門拉下來了。（圖／相信音樂提供）

▲五月天演唱〈最重要的小事〉，獻給所有愛音樂的人。（圖／相信音樂提供）

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會昨（15）日來到上海站第4場，時光機再次啟動，回到20年前的那一天，他們與當時的「頭號勁敵」Energy在上海體育場嗨唱〈二次西遊〉和〈星期五晚上〉，主唱阿信更在現場脫掉外套表演「16甩」。而兩團難得再次聚頭，也回想起當年往事，阿信就爆料，當年牛奶主動說要教他們跳舞，結果他們就被關在舞蹈教室3天3夜，牛奶當場認錯，也笑說是因為自己當年比較執著，「所以你們後來沒聯絡了。」五月天在演唱會上再度邀請Energy一起嗨跳〈星期五晚上〉狂歡，阿信雖然沒有跟著16蹲，不過唱到一半他直接在台上脫掉外套來個「16甩」。另外，兩團也一起合唱Energy改編五月天〈孫悟空〉的新曲〈二次西遊〉，因為〈二次西遊〉對於Energy具有重大意義，如果不是當年五月天邀約合唱〈孫悟空〉，就不會有今天重返光榮的Energy，所以他們一直很想跟和五月天一起合唱，現在終於如願。演唱會上，五月天和Energy也憶起往事，阿信爆料：「牛奶是我舞蹈啟蒙老師，當年他說免費教我們，結果就被牛奶關在舞蹈教室3天3夜。」牛奶回想當年並說：「以前我比較較真和執著，當教室關門鐵門拉下來、保全系統也會打開，你們出去保全就會呼叫我，所以後來你們就沒聯絡了。」引來全場哄堂大笑，但也因為如此認真，Energy復出再掀一波熱潮，阿信透露每次看到Energy演出後，都有無限感慨：「四個字，年輕真好！」五月天演唱會也不可錯過歌迷點歌環節，昨日就有一位8歲小女孩舉了「8歲聽了9年的五月天」的牌子，她在現場彈奏著〈笑忘歌〉和阿信合唱，絲毫不怯場，小女孩也希望能由五月天點唱一首歌，送給其他年輕樂團做為鼓勵，因為在她心中五月天是最厲害的。五月天則回應，現在很多人都比五月天厲害，最後他們為小女孩演唱〈最重要的小事〉獻給所有愛音樂的人，並把歌詞改「事」改成「4」，同時獻給第四場的全場觀眾。