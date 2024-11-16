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第三屆世界棒球12強B組賽事進入白熱化階段，目前1勝2敗的韓國隊今晚將出戰多明尼加，派出最後一位先發投手、韓職LG雙子本土王牌任燦圭，若輸球就將提前淘汰出局，創隊史最差成績，而多明尼加則推上198公分高具有大聯盟經驗的Franklyn Kilome登板對決。韓國是首屆12強冠軍、第2屆亞軍，本屆以世界排名第4（分組排名僅次日本）之姿分在B組，首戰打線意外熄火，面對世界第5的中華隊以3：6輸球，次戰好不容易回魂以8：4奪勝，昨天面對衛冕軍日本，再以3：6吞下第2敗，面臨淘汰邊緣。今晚18點30分在天母棒球場要對上多明尼加，韓國此次4名先發投手中的最後一位任燦圭將壓軸登板，本季在韓職出賽24場先發，拿下10勝6敗，防禦率3成83，去年則豪奪14勝幫助LG封王，今年表現依舊精采，尤其是他K功了得，本季134局投球中飆出136次三振。現年31歲的任燦圭在2018年雅加達亞運隨韓國隊奪金，相隔6年第二度入選國家隊，韓媒表示，「他開朗的性格，成為國家隊內的氣氛製造者」，他在10日與中職味全龍的熱身賽中，投2局無失分，展現良好的狀態並適應該地環境。同為1勝2負的多明尼加則由29歲的Kilome登板迎戰，2020年他身披紐約大都會戰袍首次亮相大聯盟，不過4場比賽留下1敗，高達11.12的防禦率，此後都在小聯盟遊走，今年在墨西哥出賽5場皆無關勝敗，表現依舊不甚理想，自責分率10.13，此外，多國牛棚值得關注的是統一獅洋投裴瑞茲（Hector Perez）。