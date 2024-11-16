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▲神似Lisa的工作人員先出來探頭查看四周。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲▼工作人員要求把車開到門口、用黑傘擋著各個視角，以防Lisa被拍到。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲台北國二生為了Lisa南下追星，最後啥都沒看到。（圖／記者陳雅蘭攝）

BLACKPINK成員Lisa今（16）日晚間搭乘專機抵達高雄小港機場，藝人方總計分批搭2架私人飛機來台，台灣主辦也派出8台保母車、20位工作人員迎接，陣仗相當大。她為了不被粉絲、媒體拍到，主辦方要求用4支黑傘把左右、上方擋滿，戒備森嚴。女神這次來台班機保密到家，據悉分成晚間7點15分、7點30分陸續抵達；雖然班機不公開，歌迷依舊神通廣大，學生成群結隊來接機，最小的還是從台北殺到南部的國二生。而工作人員看到媒體，似乎下令把車開到門口擋住，並要求用黑傘遮蔽四周，以防藝人被拍到。Lisa約晚上8點多現身，神似她的工作人員先出來探頭視察，等時機一到，穿著深色帽T的Lisa戴著白色口罩現身，接著快步1秒上車離開，儘管歌迷高喊「Lisa」她也不予理會，讓撲空的粉絲直呼沒看到本人好難過。Lisa是泰國人，從小在曼谷長大，早年曾跟同為泰國籍的GOT7成員BamBam、NCT成員Ten在當地組舞團「We Zaa Cool」，2010年參加「YG娛樂」在泰國舉辦的選拔，以4000：1的機率拿下入選資格，2011年加入「YG娛樂」展開練習生生涯，她也是「YG娛樂」第一位非韓國人的練習生。練習了5年，Lisa出演過師兄BIGBANG成員太陽的《Ringa Linga》MV、跟iKON成員B.I、BOBBY一同擔任品牌模特兒，2016年8月8日才跟Jennie、Jisoo、Rosé組BLACKPINK正式亮相，出道的雙單曲《口哨》、《Boombayah》一推出，BLACKPINK就大大走紅，一路成功走向全球成為國際巨星；她們也來過台灣2次，分別為2019年3月、2023年3月。直到2023年，4姝合約到期，改跟「YG娛樂」簽團體約、不簽個人約，Lisa也在今年2月成立個人公司LLOUD，並已發行《Rockstar》、《New Woman》、《Moonlit Floor》3支單曲，11月開始首度舉辦個人巡迴見面會，台灣定檔11月17日在高雄巨蛋登場，她也是第一位BLACKPINK隻身台來的成員。