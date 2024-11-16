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台中火車站今天中午發生4名街友爭地盤搶報紙與厚紙板，竟亮刀並持酒瓶打人，造成陳姓街友膝蓋受傷，警方將4人帶回偵訊，滋事的3名街友以妨害秩序罪嫌送辦。台中市第三警分局今天上午獲報，台中火車站下方的候車月台發生糾紛案件，員警到場時並未發現糾紛情事，深入追查，有街友為了搶奪報紙，才衍生糾紛。警方調查指出，58歲陳姓街友為了搶奪報紙、厚紙板，與29歲吳姓、46歲沈姓及42歲李姓街友發生爭執，3人中有2人手持剪刀、酒瓶，作勢要毆打陳男，但並未刺傷人，陳男右膝蓋有挫傷。雖陳男不願提告，但吳男、沈男、李男的行為已經觸法，警方將4人帶回詢問，全案依妨害秩序罪，函送法辦。