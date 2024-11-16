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▲ 阪神虎王牌才木浩人。（阪神虎官網）

2024年世界12強棒球賽今（16）日進行台日大戰，日本推出才木浩人對中華隊先發，這位日本強投賽前放話要將大巨蛋變成「圖書館」，對此陳傑憲直言對方其實只是想把主場的氣勢壓下來，大家都想贏比賽，所以不會有太多想法。26歲的才木浩人是阪神虎新生代王牌，本季在日本職棒戰績13勝3敗，防禦率僅1.83的優異成績。此前被問到將面對大巨蛋的「台式應援」時，他相當自信地表示，如果能讓熱鬧的客場瞬間安靜下來，肯定很過癮。對於對方賽前這一番「嗆聲」，台灣隊長陳傑憲今天受訪時表，其實自己看過他的訪問，對方的說法其實只是想要把（中華隊）氣勢壓下來，大家都有想要贏得比賽的企圖心，所以自己不有其他想法。今天進到球場時被媒體注意到似乎神情比平時更加嚴肅，陳傑憲說自己進到球場後，對待這場比賽的態度很慎重，因為「我很在意」。展現想要拿下對日一戰的企圖心。而針對才木浩人的言論，中華隊總教練曾豪駒先是笑了一下，並回應：「台灣球迷不會讓他得逞。」