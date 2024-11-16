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▲全家本週康康五優惠，即起至11月17日開跑，包含超夯的霜淇淋買一送一。（圖／全家提供）

▲全家會員優惠是11月13日至11月17日。（圖／業者提供）

▲7-11本週五六日，百吉棒棒冰（乳酸／蘇打）加10元多一件，原價25元、特價18元。（圖／7-11提供）

▲7-11歡慶中華隊12強賽連2勝，推出思樂冰全口味買一送一。（圖／7-11提供）

▲義美食品門市即起至11月18日前，「IRIS&FRIENDS草莓鮮乳冰淇淋」、「藍莓珊瑚酥」買一送一。（圖／取自義美食品、記者整理）

東北季風即將增強，明（17）日起到下週北台灣明顯降溫，把握本週六日冰品消暑優惠，包括全家霜淇淋買一送一，倒數2天，且不限支付以及口味，還有阿奇儂雪糕也買一送一，杜老爺高級甜筒10元多一件；7-11除了思樂冰買一送一外，還有百吉棒棒冰10元多一件、霜淇淋第二件半價；義美食品門市有草莓鮮乳頂級冰淇淋買一送一優惠。全家本週康康五優惠，即起至11月17日開跑，除了有超夯的霜淇淋買一送一外，還包含「阿奇儂法式水果軟糖優格雪糕」等多項商品買一送一。11月17日前，還有杜老爺高級甜筒10元多一件。◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾阿奇儂xQSWEET 法式水果軟糖優格雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾立頓萃香奶綠535ml買1送1，5折（原價28元、特價14元）◾阿奇儂營養燕麥飲品（隨身沖泡包）買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾77綜合堅果乳加買1送1，5折（原價20元、特價10元）7-11本週五六日，百吉棒棒冰（乳酸／蘇打）加10元多一件，原價25元、特價18元必囤，並且11月16日前還有大杯思樂冰全口味買一送一優惠。7-11霜淇淋即起至2025年1月7日每周末五六日，使用icash 2.0或icash Pay支付享霜淇淋第2件半價優惠。即起買霜淇淋可用5元加購「巧克力飛燕煉乳」一條。加入「Binggrae香蕉牛奶雪淋霜」霜淇淋，就會瞬間化為巧克力香蕉聖代。義美食品門市即起至11月18日前，「IRIS&FRIENDS草莓鮮乳冰淇淋」買一送一，每盒4杯入300元、特價150元，草莓果肉與鮮乳完美搭配，濃郁香氣不膩口，適合喜歡酸甜好滋味的民眾（限盒裝現售，每人限購3組，會員不再享95折）。此外，同時間還有義美食品自有品牌「藍莓珊瑚酥」買一送一優惠，每盒原價50元、特價25元，蛋香酥脆餅皮層次交疊、口感酥脆細緻，加上酸甜可口凍乾藍莓內餡，且不添加人工色素，數量有限，售完為止。