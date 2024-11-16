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2024年世界棒球12強賽中華隊表現亮眼，先後擊敗南韓、多明尼加兩支勁旅，且連續2戰用全壘打先馳得點，展現出驚人的長打火力。為了備戰本屆12強，中華隊延續經典賽引用的「IPitch智慧型發球機」，幫助打者提前適應對手投手的球路，搭配情蒐團隊的報告，成為中華隊獲勝的秘密武器。「IPitch智慧型發球機」由美國研發製造，造價高達88萬元，月租費用達十幾萬元。目前大聯盟有18支球隊使用，該設備透過三軸發球技術和晶片控制，結合雲端資料庫儲存投手數據，如球速、轉速、轉軸及出手點，能最大程度模擬對手投手的真實投球。中華隊情蒐團隊根據對手特性，將數據提供教練團設定發球機參數，幫助打者提前熟悉對戰投手的球路。亞洲唯一一台IPitch發球機由「71Sports投打學苑」引進，並在蔡其昌協調下租借給中華隊使用。該學苑還派出專員協助操作，讓中華隊得以在備戰期間進行更貼近實戰的模擬訓練。71Sports投打學苑指出，IPitch不僅能模擬投手的球路特性，更能幫助打者進行「意象訓練」轉化為真實體驗，大幅提高打擊準備的效率。IPitch發球機成效顯著，為中華隊提供重要助力。隨著中華隊距離超級超級循環賽更近一步，中職聯盟會長蔡其昌表示，若中華隊成功晉級東京複賽，廠商也承諾將這台「神兵利器」空運至東京，協助中華隊爭冠。