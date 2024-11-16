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▲前女友再度指控畢書盡，也不怕對方提告。（圖／記者林調遜攝）

歌手畢書盡日前被爆出和前東家「老鷹音樂」的合約糾紛，沒想到還有一名疑似是他前女友的網友在網路上指控他劈腿。昨（15）日他先透過經紀公司反駁不實謠言，今日畢書盡再度直球對決，強調自己沒有劈腿、棄養小狗，針對不實謠言將要提告。不過該名女網友發聲反擊，「交往期間的劈腿、動手，我不需要在這邊跟誰證明」，還說歡迎對方提告。女網友在IG限動指出，畢書盡聲稱自己做的一切都是為了保護家人，「每個人都有想要保護的人，非常合情合理，但你保護家人以及你那麼小的小孩的方式，是傷害前公司、前老闆、前同事所有的人，然後再來發文說你沒辦法再忍讓？」女網友認為，任何事都是自己的選擇，希望畢書盡不要推到別人身上。她也說，「交往期間的劈腿、動手，我也不需要在這邊跟誰證明，如果真的沒發生過，歡迎你採取任何法律手段，人證、對話記錄都準備好。」對於網路上的指控，稍早畢書盡發千字長文表示，近期網路上的爆料內容，不僅傷害到他，也傷害到他的家人和小孩，因此覺得不能再忍讓，他也強調當年被要求對感情生活要低調，不能對外公開戀情，所以直到結婚才公布喜訊，沒想到在這個狀況下，「現在任何人都可以無憑無據的捏造一段似是而非的『故事』，傷害我也傷害我的家人。」畢書盡強調，自己沒有劈腿，是結束上一段感情後，才和妻子交往的，希望大家不要誤會女方，「說我負心、說我劈腿、各式各樣的惡意中傷，我都可以當作沒看到，但是，我再也不想讓我的另一半，背負著並沒有的罵名，承受這麼大的誤解和壓力。」他也決定這次要堅決保護愛人和家人，面對網路上的傳言，他不會一一回應，將交給委任律師蒐證處理，「那些躲在鍵盤後面，惡意的傷害，必須負起法律責任。」