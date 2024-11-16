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▲菲律賓東方海面上的萬宜颱風，由於海溫溫暖、風切小，有利於颱風發展，今日下午2時近中心風速每秒60公尺，已增強為今年截至目前的最強颱風。（圖／中央氣象署提供）

▲週二、下週三低溫下探攝氏19度，高溫也僅剩下攝氏22度至24度，進入深秋至初冬天氣，提醒民眾可以留意保暖。（圖／中央氣象署提供）

天兔颱風海陸警剛解除，還有今年最強颱風「萬宜」接力影響台灣天氣，外圍雲系將帶來水氣，下週一、週二（18日、19日）最靠近台灣，基隆北海岸、東北部及大台北山區可能有局部大雨或豪雨，且今（16）日入夜後東北季風開始增強，北部、東北部雨勢增加，明（17）北台灣有局部大雨或豪雨發生的機率，未來一週北部、東北部轉雨又降溫，低溫剩下攝氏19度。中央氣象署預報員林定宜表示，今（16）日晚間熱帶性低氣壓殘留雲系影響，南部、東南部持續降雨，隨著入夜東北季風增強，基隆北海岸也開始降雨，明（17）日東北季風持續增強，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及東北部有局部大雨或豪雨，北部、東半部及東南部也有局部短暫雨，東部山區有局部大雨，其他地區為零星雨。目前位於菲律賓東方海面上的萬宜颱風，由於海溫溫暖、風切小，有利於颱風發展，今日下午2時近中心風速每秒60公尺，已增強為今年截至目前的最強颱風。最新路徑預估往呂宋島方向移動，進入南海，對臺灣天氣無直接影響，下週三至下週六（20日至23日）萬宜颱風減弱遠離，但東北季風持續影響，桃園以北、宜蘭地區及北部山區有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區仍有局部較大雨勢發生的機率，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。溫度方面，明（17）日起北部及東北部降溫，其他地區早晚亦涼，北部高溫約攝氏25度、花東地區攝氏28度、中南部有攝氏29至30度；北部低溫攝氏21至22度，其他地區攝氏23至24度。未來一週北台灣轉濕冷，尤其下週二、下週三低溫下探攝氏19度，高溫也僅剩下攝氏22度至24度，進入深秋至初冬天氣，提醒民眾可以留意保暖。