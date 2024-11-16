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迴轉壽司店的轉盤竟然出現了生日蛋糕？日本連鎖迴轉壽司店自本月16日推出了「迴轉生日蛋糕」服務，店家會在壽司轉盤上擺上蛋糕、平板跑馬燈，來幫忙顧客慶祝生日等「慶祝之日」，即使沒有預約也可以使用這項服務。綜合日媒報導，近來日本連鎖迴轉壽司店藏壽司推出了一項新服務，可以幫消費者在生日等特別的日子送上「迴轉蛋糕」慶祝，同時還有閃亮的馬車、旋轉木馬等裝飾，以及顯示著慶祝詞跑馬燈的平板，透過迴轉帶、伴隨著音樂送到面前。只見日媒記者前往體驗，還在講話時就能聽見輕快的音樂從遠方傳出，接著閃亮亮的火車裝飾、旋轉木馬等宛如遊行一般，接連出現在迴轉帶上，後方的平板更寫上了「恭喜你！」的字樣，當不透明的「鮮度君」來到眼前時，平板的字樣還轉換成「注目！」，接著「鮮度君」自行打開，一個水果蛋糕就出現在眼前。這項服務不需要事先預約，只要選擇水果蛋糕或是散壽司等1000日圓左右的限定餐點，並選擇是要「恭喜！」或是「謝謝！」的字樣後，店家就會進行服務。由於不能選擇送達時間，可以讓來慶祝的消費者們抱著期待的心情用餐。近年來物價上漲，使得不少家庭減少外食；此外，先前日本各大迴轉壽司店因為惡搞事件影響，不僅使得不少消費者不願意到店裡用餐，不少迴轉壽司店改成了「不轉壽司」進行送餐。而藏壽司因有自2011年推出的「鮮度君」，讓迴轉帶的食物多了一層保護，憑藉著這個優勢，進而推出了這項服務，來提升來客數。這項「迴轉生日蛋糕」服務已在本月16日推出，目前僅在東京、大阪共10家分店實行，並限定在週六、日及國定假日時才能使用這項服務，預計在明年春天才會將此服務擴展至全日本的分店。