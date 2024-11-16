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2024年世界棒球12強賽今（16）日上演眾所矚目的「台日大戰」，賽前「侍Japan」日本隊官方X帳號分享一則暖心消息。效力於樂天金鷹的旅日投手宋家豪特別準備珍珠奶茶和小籠包，招待日本隊教練團和球員，這份台灣味的小點心引起日本球迷討論，也為台日之戰增添一抹溫馨氛圍。侍Japan官方帳號透露，宋家豪雖然無法參與本屆12強賽，但仍特意為隊友們準備了珍珠奶茶和小籠包，並附上一封親筆信。他在信中提到：「雖然很遺憾這次我不在台灣，但我特意準備台灣美食，歡迎大家來到台灣，也希望這場比賽能帶給球迷精彩的體驗。」照片中，藤平尚真、鈴木翔、村林一輝等人手持珍珠奶茶，臉上露出燦爛笑容。藤平還在Instagram分享了宋家豪的手寫信，讓粉絲直呼「太暖心了！」網友紛紛留言：「宋家豪真的太可愛，還跨海準備台灣美食！」、「這是『贈鹽予敵』變成「贈奶予敵』啊！」、「憑藉珍珠奶茶和小籠包的能量，侍Japan加油！」、「敵隊還能收到這麼棒的待遇，真的超暖心」、「宋家豪即使不在台灣，還特意送上珍珠奶茶，太可愛了吧！」