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由環境部與教育部共同主辦的「113年環境知識競賽」決賽，今（16）日在臺中市逢甲大學圓滿落幕，來自全國各地的440名參賽者齊聚一堂，爭奪環境知識王的榮耀。競賽最終由臺南市榮獲社會組及高中（職）組雙料冠軍，國中組及國小組冠軍則分別由高雄市及金門縣奪得。環境部葉俊宏政務次長表示，這項競賽已走過14年，見證了環境教育的成長與深化，而透過競賽能夠讓更多人主動去認識及瞭解當前如氣候變遷與淨零排放等重要的環境議題，這不僅是政府的目標，也是全體國民必須共同努力的方向。環境部表示，經過一天激烈的賽程，最終社會組前三名依序為臺南市、南投縣及嘉義縣；高中職組為臺南市（1、2名）及新竹縣；國中組為高雄市、金門縣及桃園市；國小組為金門縣、新北市及嘉義縣。今年的競賽亮點十足！除了正規賽事之外，現場還有「環境知識親子組趣味賽」，以及增添競賽趣味性，讓參賽者及親友在競賽開始前預測各組冠軍的「預測抽奬活動」。透過寓教於樂方式向大人和小孩傳遞正確環境保護相關知識，現場氣氛熱烈且趣味十足。環境部最後表示，今年的「環境知識競賽」雖已結束，但環境教育與環境保護的工作仍需要大家一起持續深耕，希望每一位參與者都能在生活中實踐綠色行動，並且影響身邊的親友。只有全民共同參與，才能真正實現環境的永續發展。本項活動未來仍然會持續辦理，歡迎有志參加的民眾或學子，多多參與環境部及地方政府辦理的各種活動，或是利用環境部官方網站等網路資源來學習正確的環境知識。