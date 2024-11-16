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▲高雄市政府海洋局舉辦大海開吃系列活動，進行永安石斑魚節活動，市長陳其邁和與會民眾互動熱絡。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局於今(16)日，在高雄市永安區永新漁港，舉辦大海開吃系列活動，進行永安石斑魚節活動開幕儀式，高雄市長陳其邁歡迎民眾來永安，品嚐用「鑽石水」養殖的台灣第一石斑魚，他也力推永新漁港很悠靜，適合散步約會，並邀請大家造訪高雄各地特色漁港，品嚐高雄海味。高雄市政府海洋局舉辦大海開吃系列活動，今(16)日進行永安石斑魚節活動，是由市長陳其邁主持，高雄市政府海洋局局長黃登福、民政局長閻青智、環保局長張瑞琿、立法委員邱志偉、許智傑、賴瑞隆、林岱樺，以及永安區漁會理監事及漁民等人與會。高雄市長陳其邁表示，永安素有石斑魚故鄉的美譽，每年的產值達新台幣8.6億元，不管是石斑魚、龍虎斑，肉質都深受消費者好評，他自豪說，永安石斑魚是用中油公司液化天然氣的鑽石水所養殖，水溫終年維持在22至24℃，環境良好、水質衛生、水溫適中，適合石斑魚生長，在漁會協助下，漁民朋友也很用心照顧每隻石斑魚，全台灣第一名的石斑就是在永安，要吃石斑，唯一支持永安石斑。陳其邁說，高雄市政府也持續補助永安區漁會建立冷鏈系統，將魚貨從產地直送各大賣場，再將衛生新鮮的商品送到消費者手中，他也感謝中油、台電公司敦親睦鄰，支持地方建設，高雄市籍立法委員持續向中央爭取預算，投入漁港相關建設，同時，市府持續投入疏濬治水工作，如北溝排水、永華路排水，並投入周邊環境的改善工程，打造更安全舒適的景觀。陳其邁指出，高雄的漁港各有特色，茄萣情人碼頭走看溼地、彌陀漁港魅力十足、梓官最多現撈仔、前鎮漁港是遠洋基地，林園漁港則是國境之南，他說，相對安靜的永新漁港，是約會、散步、看風景的最好去處，透露以前騎機車都會騎到這裡，歡迎大家常來走走、品嚐新鮮海味，慢遊欣賞美麗的海線漁村風光。高雄市政府海洋局局長黃登福說，邁入第25個年頭的永安石斑魚節，現場有石斑魚特賣會、在地美食市集、漫遊永安景點列車、鹽田濕地導覽、遊艇體驗、寫生比賽等活動。