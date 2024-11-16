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▲中華隊女球迷為主場球隊加油。（圖／記者黃建霖攝）

WBSC第三屆世界棒球12 強賽小組賽，今（16）日上演經典台日大戰，中華隊在台北大巨蛋迎戰日本隊，現場觀眾座無虛席，整個球場氛圍被台式應援給炒得相當火熱。就在比賽前幾天還有台灣球迷會穿大谷翔平球衣進場，但今天卻都不見蹤影，大家團結為台灣加油。日本媒體《Full-Count》賽前指出，日本隊今天完全在「敵營」的狀態下迎戰​，比賽開始前的雙方先發球員介紹環節，台灣隊球員登場都會引發爆炸性的掌聲和歡呼聲。而過往日本隊和其他對手交手時，通常台灣也會為他們加油，但今天這場則幾乎沒有。這次12強賽，日本隊也有球迷來到大巨蛋加油，但今天只有右外野區域的第二層看台的最小塊的一部分，雖然他們仍賣力幫客隊加油。《Full-Count》還表示，前一日與韓國隊比賽時，還能在觀眾席見到身穿大谷翔平洛杉磯道奇隊球衣的粉絲，「但今天這樣的場景不復存在，取而代之的是大批身穿台灣隊球衣的球迷。」大谷翔平是日本指標性球星，在台灣也很有人氣，但因為今天台、日是對手，所以球迷不穿也很合理。「在日本隊進攻時，台灣的應援團會透過場內廣播和加油聲，為台灣球員營造強烈支持，幾乎將日本的聲音完全壓下烈的主場氣氛，為參賽雙方增加了特殊的挑戰與激勵。」該文如此總結道。