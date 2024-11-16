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第三屆世界棒球12強B組預賽在台北大巨蛋進行，中華隊今（16）日與日本隊之戰攸關分組前二資格，本場「台日大戰」票房熱度超高，據棒協公布，今晚一共湧入3萬4882名球迷進場，超越首戰迎戰南韓的3萬4528名觀眾，台灣球迷將台北巨蛋擠得水洩不通，而且吶喊聲音震耳欲聾，連日媒記者都被震撼。在賽前雙方球員的先發球員介紹中，日本武士隊選手應援聲音相當小聲，而當介紹中華隊選手時，現場爆發出震耳欲聾的歡呼聲。這座可容納4萬人的台北巨蛋幾乎座無虛席。日本武士的應援團僅能占據右外野二層看台最上層的一小部分空間。昨日精彩好戲「日韓大戰」，大巨蛋現場宛如韓國主場，將最原汁原味的韓風應援帶進台北大巨蛋。不過，據日媒觀察，日韓之戰，還能見到穿著大谷翔平球衣的球迷，但今晚對決中華隊，滿滿的台灣球迷都是穿上地主應援衣服，完全展現出地主球隊的強大氣勢，而此戰吸引3萬4882名球迷，也創下台灣棒球國際賽單場最多進場人數紀錄。即便在日本隊進攻期間，中華隊的應援團依然成功帶動全場觀眾，為台灣球員加油助威，將日本應援的聲音完全壓制。即使比分落後，台灣球迷仍然熱情不減高聲呐喊，讓日本先發才木浩人「將台北巨蛋變成圖書館」的豪言成為空談。