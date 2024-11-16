我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李珠珢透露自己變胖3公斤，不過她狀態依舊完美。（圖／李珠珢IG）

韓國啦啦隊女神李珠珢近來被爆出，已經退出南韓職棒起亞虎啦啦隊，還和原先的經紀公司APEX解約，不少台灣粉絲相當期待她可以來台發展，平時也都會關注她的一舉一動。今（16）日在IG神隱多時的她，終於更新幾則限時動態，透露自己這段時間身體狀況亮紅燈，不僅感冒喉嚨痛，還胖了3公斤，讓粉絲相當擔心她的身體狀況，但也有人大讚她的新髮色，直呼「實在太美了！」李珠珢在IG更新限時動態，放出幾張自拍照，看到其中一張她用白紙遮住半張臉，只露出水汪汪的大眼睛，看起來炯炯有神，不過她的配文卻寫，「今天是拍攝的日子，但我感冒喉嚨痛」，讓人有些擔心。下一則限動她則透露，自己在休息期間胖了3公斤，崩潰表示面對鏡頭好像增加「3000%」。不過畫面中她露出整張臉，其實臉蛋依舊精緻美麗，她也從10月底的一頭金髮染成亞麻色，完全沒有變胖的感覺，也看不出她正在生病，狀態依舊完美。一直受到台韓粉絲關注的李珠珢，日前被韓媒《MyDaily》指出，她已經與經紀公司APEX解約，也確定退出起亞虎啦啦隊，日前起亞虎球隊在比賽中獲勝，她也沒有像其他啦啦隊員一樣發文慶祝，似乎當時就已經離隊。不少粉絲因為無法再看到她繼續站在起亞虎球場上應援，都覺得相當不捨，但台灣粉絲持續喊話，希望她可以像其他韓籍女神一樣來台發展。而在李珠珢來台之前，近日世界12強棒球錦標賽B組預賽在台北開打，她的緋聞男友金倒永先一步到台灣進行比賽，除了金倒永驚人的打球實力，讓他被稱為怪物新人，他183公分的身高以及迷人的單眼皮，也擄獲不少女粉絲，這次來台灣也掀起不少討論。