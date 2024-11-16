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▲中國國家主席習近平在APEC非正式會議期間分別會見韓國、日本、紐西蘭總理盧克森、智利總統博里奇、新加坡總理黃循財和泰國總理貝東塔等人。圖為日本新任首相石破茂（左）與習近平（右）。（圖／美聯社／達志影像）

2024亞太經濟合作會議（APEC）於秘魯首都利馬登場，多國領袖齊聚一堂，其中中國國家主席習近平馬抵達秘魯後馬不停蹄，不僅參加了秘魯港口的啟用儀式，還頻與其他國家領袖會面。外媒分析指出，美國準總統川普即將回歸白宮所帶來的不確定性，成為各國關注的焦點，同時也為習近平提供了推進其國際議程的契機。綜合美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，來自世界各地的領袖將參加於南美洲舉行的兩場重大峰會APEC及20國集團（G20）峰會，而美國準總統川普將重返白宮所帶來的不確定性預計也將成為重要議題。許多國家將會努力思考川普的「美國優先」議程可能會對全球經濟以及歐洲和中東持續衝突帶來的影響。對中國而言可能尤為棘手，預料中美之間的關係將會更加緊張。不過對於中國國家主席習近平而言，APEC及G20這兩大峰會，以及由中國資助的秘魯超大型港口錢凱港（Chancay）的啟用，為北京提供了推進目標的機會。報導指出，在中國的這些目標中，首要任務是離間美國及其盟友，並將中國塑造為一個穩定的替代領袖。北京能否在APEC及G20峰會中有效闡述其主張，對中國應對預期中的挑戰至關重要。而習近平於14日抵達秘魯進行國事訪問。他與秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）一同參加了錢凱港的啟用儀式，成為了向南方國家傳達北京承諾的象徵。此外，習近平自當地時間15日的非正式會議期間分別會見韓國、日本、泰國紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）、智利總統博里奇（Gabriel Boric）、新加坡總理黃循財和泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）等人。新加坡南洋理工大學國際關係副教授李明江（Li Mingjiang，音譯）指出，「中國官員利用這些大型活動塑造當前國際敘事是有道理的，畢竟距離2025年1月還剩下不多時間。」習近平向川普祝賀的訊息似乎透露出了擔憂，據中國官媒報導，習近平在賀電中表示，歷史表明，中美兩國「合則兩利，斗則俱傷」。觀察人士認為，習近平可能會在秘魯與美國總統拜登進行最後一次會面，並強調這一訊息。隨著美中關係可能愈加緊張的疑慮增加，北京認為與更多國家的良好關係以及不受限制地進入這些國家的市場，是保護其經濟的關鍵。尤其是在中國面臨經濟放緩、消費需求疲軟和高失業率等挑戰之際。北京認為，川普的不確定性為其提供了削弱了拜登領導下的美國及其盟友之間加強協調應對中國威脅的機會。與拜登共同合作的許多領袖將會密切關注，以反覆無常和交易性外交著稱的川普，在他一月份上任時可能會如何改變他們的關係。香港城市大學國際事務助理教授劉冬舒（Liu Dongshu，音譯）指出，「中國希望傳遞一個訊息，即完全倒向美國並不明智，應考慮與中國合作。」近幾個月來，北京已經採取措施來改善與美國主要盟友和夥伴的關係，例如向多個歐洲國家的公民開放免簽入境，並重啟與日本和韓國的三方峰會。報導指出，在APEC及G20峰會期間，習近平及其代表團可能會繼續向美國的夥伴傳遞此類訊息，同時也試圖塑造中國作為致力於全球穩定的領導大國形象。華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）表示，「對於G20和APEC，中國的訊息將是『未來充滿不確定性，但中國是確定的，並將始終致力於和平與發展。』」不過觀察人士認為，習近平人要贏得歐美及亞洲美國夥伴的信任，將面臨巨大挑戰。儘管可能與未來的美國總統存在摩擦，但這些國家對於習近平在南海及台灣問題上的侵略性行為，以及支持俄羅斯領導人蒲亭在烏克蘭發動戰爭感到警惕。即便如此，若是「川普2.0」如第一任期一樣，退出國際組織或協議，可能仍讓這些國家別無選擇，只能增加與中國的合作。這也將增強習近平長期以來的目標，即重塑他認為的偏袒美國的國際自由秩序，並將中國定位為其替代領袖。迄今為止，中國的這一願景在其一帶一路倡議及其他發展努力已擴大影響力的全球南方地區獲得最多支持。劉冬舒指出，中國是否能做到這一點，取決於其經濟實力，以及如何應對來自美國的進一步壓力。