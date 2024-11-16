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黃金價格出現大幅走跌！聯準會（Fed）降息幅度可能下降的預期提振美元走勢，削弱了黃金對投資者的吸引力，黃金現貨價格昨（15）日跌0.1%、至每盎司2570.05美元，觸及兩個月低點。美國聯準會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）周四釋出「鷹派」訊號，暗示「美國經濟強勁」、「Fed沒有必要急於降息」，打壓市場對12月降息的預期，選後慶祝行情消退之際又被大潑冷水，美元指數14日一度升破107大關，創一年新高之後，15日也持續守穩在106之上，上漲0.06%、來到106.74。美元指數持續守在一年以來高點區間，削減黃金對非美元買家的投資吸引力，壓抑黃金價格走勢，現貨價下跌0.1%、至每盎司2570.05美元，本週跌逾4%，創下3年多以來單週最大跌幅。12月交割的黃金期貨價格下跌0.5%，收每盎司2572.9美元。外媒《路透社》報導，美元創下1個多月來的最大單週漲幅，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。而針對金價後市表現，Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師PeterGrant表示：「最新的通膨數據不會對黃金產生重大直接影響。」有分析師認為，黃金的回調是預期之中的，並指出長期看漲至每盎司3700美元的觀點仍然有效。他提到，由於市場可能超賣，預計短期內會出現反彈，並建議在黃金價格疲軟時買入長期頭寸，同時在交易中短線做多。市場認為，隨着圍繞美國總統選舉的狂熱情緒接近尾聲，市場混亂的現實開始顯現，黃金可能會因為投資者尋求避險而獲得新的買盤，尤其是在股票等其他市場領域。分析師認為，黃金本周受到重創，主要是由於利潤回吐。他指出，黃金在每盎司2550美元水平顯示出支撐，並預計如果價格進一步下跌，2500美元水平將成為關鍵。他不認為川普政府會帶來較少的債務，因此認為黃金的基本面向仍然看漲。