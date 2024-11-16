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▲戴培峰這一場也替補上場，於7局下敲出石破天驚的全壘打，幫助中華隊突破僵局，目前團隊敲出4支安打得到1分。（圖／記者葉政勳攝）

「台日大戰」中華隊的第一分是他打的！今（16）日在世界12強棒球賽中華隊對決日本隊的比賽，戴培峰在主場臺北大巨蛋於第7局從北山亘基手中敲出陽春砲，幫助球隊打回第1分，同時也是中華隊本屆賽會第4轟。本屆中華隊中華隊帶了三名捕手，分別是戴培峰、吉力吉撈·鞏冠和林家正，前兩場比賽教練團重用林家正，希望能借重他出色的蹲捕能力，穩定軍心。而後者也不負眾望地用配球引導投手，壓制住韓國和多明尼加打線。今天對上日本隊，曾豪駒總教練開始讓前幾場沒有上過的選手得到更多出賽機會，戴培峰這一場也替補上場，於7局下敲出石破天驚的全壘打，幫助中華隊突破僵局，目前團隊敲出4支安打得到1分。今年是戴培峰生涯年，在中華職棒效力於富邦悍將的他，不僅生涯首次獲得個人獎項，更同時一舉拿下捕手金手套、最佳九人獎。本季出賽100場比賽，是個人生涯第2多，不過在投、打表現都有明顯突破，守備方面本季651次守備機會，580次刺殺、66次助殺，守備率0.992，在打擊上繳出80支安打、11支二壘安打、打擊率0.283的成績，分別拿下捕手金手套和最佳九人獎。如此出色的表現，也讓戴培峰生涯首度站上一級國際賽戰場，過去他曾進入第19屆杭州亞運棒球、2018年第十二屆亞洲青棒錦標賽等賽事代表隊。姓名：戴培峰生日：2000年1月7日效力職棒球隊：富邦悍將就讀學校：忠孝國民小學、中山國民中學、平鎮高級中學