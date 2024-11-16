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▲日本男星東出昌大（右）2020年趁老婆渡邊杏懷第3胎的期間，與當時還未成年的演員唐田英里佳（左）搞外遇，之後還回答不出愛老婆還是小三。（圖／オワオワリ X）

▲佐佐木希被譽為「日本第一美」，卻也難逃被老公出軌。（圖／佐佐木希官網）

▲福原愛在外遇新聞後，常常在「不想在電視看到的不倫女星」之類的票選中拿下冠軍。（圖／福原愛微博）

▲廣末涼子去年6月出軌已婚的米其林名廚鳥羽周作，雙重不倫遭到外界大力抨擊。（圖／廣末涼子IG）

YouTube頻道「Ryuuu TV / 學日文看日本」，由馬來西亞人Ryu與日本人Yuma組成，粉絲也看著兩人從情侶到夫妻，近期他們雙雙劈腿，婚變一事更是橫跨3國，其中Yuma的外遇對象為另一位日本YouTuber Tommy。而根據多項調查，日本的出軌現象非常普遍，已婚男性的出軌率高達62%，女性也達到了49%，接近一半。光是演藝圈的不倫事件就有很多，先前東出昌大在妻子懷第3胎期間出軌，謝罪記者會上被問到「更愛妻子杏還是小三唐田」時竟無法作答，就連被譽為是「日本第一美」的佐佐木希，都會被老公劈腿，即便令人人神共憤，但她最後還是選擇原諒了渣夫。日本男星東出昌大與唐田英里佳的不倫醜聞，在當時可以說是震驚全國，尤其東出昌大是在老婆渡邊杏懷第3胎的期間，與當時還未成年的唐田英里佳搞外遇。在謝罪記者會上，有媒體向他提問：「比較愛妻子杏還是小三唐田？」時，東出昌大沉默超過10秒後，竟回答：「我的想法會傷害妻子」，因此無法作答，讓大眾對他傻眼又失望。之後渡邊杏聘請律師，兩人簽字離婚結束3年婚姻。36歲的人氣女星佐佐木希，有「日本第一美」的稱號，她和51歲的渡部建在2017年結婚，兩人相差15歲，然而結婚3年後，2020年渡部建就被爆出和多名女子外遇約炮，對象至少有6名以上，地點甚至還有「無障礙廁所」，新聞爆出後渡部建的演藝事業全毀，佐佐木希不但沒選擇離婚，還出面替丈夫道歉，一起幫忙還清違約金，2023年誕下第2胎，讓外界至今都還是很不解。桌球明星福原愛是日本民眾從小看到大的運動選手，原是「國民女兒」般的存在，然而在和江宏傑離婚前，被拍到和男性友人「橫濱高帥男」單獨出遊過夜，形象大破滅，至今依然被日本網友多次選為「一看到就要轉台的女星」名單。廣末涼子在去年6月驚爆婚內出軌，對象是已婚的米其林名廚鳥羽周作，雙重不倫遭到網友強烈抨擊，玉女形象全毀。另外阿部力、近藤真彥、川谷繪音、前AKB48成員篠田麻里子等人，都曾因為外遇出軌事件登上新聞版面，演藝圈的外遇事件，讓日本民眾對於「出軌」新聞都快麻痺。