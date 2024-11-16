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▲才木浩人對中華隊打線展現驚人壓制力。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強中華隊捕手戴培峰，在對上日本隊的比賽敲出全壘打，這也是中華隊本場唯一一分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

▲源田壯亮開轟。（圖／記者葉政勳攝）

經典「台日大戰」熱度沒有讓人失望，今（16）日在臺北大巨蛋台灣和日本兩強交手，最終日本隊以3：1勝出，拿下3連勝。不過中華隊此役也將比賽留在有懸念的範圍內，打出一場有競爭力的賽事。而從不讓人失望的台灣球迷，本場音量也始終保持在120分貝以上，永不放棄的應援聲就是中華隊在主場作戰的最佳後盾。雖然賽前中華隊是2勝0敗並列分組第一的戰績，不過對日本的這一場賽事仍然相當重要，可以看出選手開賽的心理狀態頗為緊張。陳柏清賽前在投手丘上深呼吸、希望放鬆壓力，而三壘手潘傑楷和一壘手朱育賢則是1局上各有一次守備瑕疵，導致最終失分，儘管首局林立就貢獻精彩回傳球，也無濟於事。在這樣的情況下，第一支安打十分關鍵，好在中華隊等得不是很久，陳傑憲首局就擊出紮實安打，將自己破7成的打擊率繼續堆高，也讓團隊能快速克服緊張感、重新將專注擺在場上。日本隊今天前4局還是展現他們是衛冕冠軍的原因，投打基本功紮實、這一方面明顯勝過中華隊，此役日本隊只吞下1次三振、獲得3次保送；而中華隊則是沒有保送，被三振掉了4次，再加上守備端的差距，造就了比分3：0的差距。不過雖然始終處於落後，但中華隊球迷不減熱情，大巨蛋的應援活動和加油聲依然熱烈，沒有讓才木浩人享受到太多「讓客場安靜」的樂趣，曾經是日本國家隊一員的里崎智和上原浩治，也都在轉播時誇讚了台灣球迷的應援聲。但是，中華隊今晚無論守打還是都稍遜一籌，特別是打線，亮點主要都在陳傑憲和戴培峰身上，其他人的發揮不多，最終也以1：3落敗。輸給日本還是為前方晉級之路出現蒙上一層未知的陰影。本屆賽前外界就評價這支中華隊較年輕、打擊火力稍顯不足，雖然首戰靠著兩發全壘打爆發擊敗韓國，但第二場面對多明尼加，就變成了一場投手戰了，我國靠著江坤宇的全壘打和對手守備上的瑕疵攻下2分取勝。雖然在主場有著熟悉的場館和球迷提供的高昂士氣作為後盾，但是今天面對實力和紀律性都無可挑剔的日本隊，台灣打者機會其實真的不多，最有威脅的是6局下，可惜兩支安打之間，隔著林立的一次三振，未能得到分數。但其實可以感覺到中華隊對今天的比賽本身就有著一些想法，雖然肯定是全力拚勝，不存在抓放的可能，但是這一場也確實讓一些前兩場沒有太多機會的選手出賽暖手。比賽勝負真的就是在細節上，日本隊進入狀況更快、比賽中更有信心和果斷，幾次守備失誤，以及對手對於機會的把握，決定了這一場比賽的贏家。今天的比賽雖然未能取勝，但戰局對於中華隊來說仍是有利局面，不過古巴和澳洲都不是好惹的對手，兩場比賽至少要拿到一場，才能前進東京。