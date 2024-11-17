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▲萬沙浪是〈愛你一萬年〉的原唱，可惜因為健康狀況不佳已經離世。（圖 ／萬沙浪臉書）

搖滾天王伍佰有許多膾炙人口的歌曲，包括〈挪威的森林〉、〈Last Dance〉、〈浪人情歌〉、〈樹枝孤鳥〉等，提到經典歌曲〈愛你一萬年〉，腦中也會自動出現伍佰唱著「我愛你，我心已屬於你，今生今世不移」的聲音，不過這首歌原本是日本曲〈時の過ぎゆくままに〉（任意讓時光消逝），而最早把這首歌改編成中文版且唱紅的歌手，也不是伍佰，而是原住民歌手萬沙浪（王忠義），可惜萬沙浪的版本已成了絕響，因為他晚年二度中風、罹癌，病痛纏身，已在2023年6月離世，享壽74歲。伍佰&China Blue在1992年成軍，先在1994年推出國語專輯《浪人情歌》，接著1995年發行現場錄音專輯《伍佰的LIVE-枉費青春》，銷售量突破50萬張，其中〈愛你一萬年〉就收錄在這張專輯裡面，不少年輕一輩的粉絲都以為伍佰就是這首歌的原唱，但其實這首歌最早是日本曲〈時の過ぎゆくままに〉，演唱者為澤田研二，中文版〈愛你一萬年〉最早的原唱則是萬沙浪。澤田研二在1975年演唱〈時の過ぎゆくままに〉後，連續5周拿到Oricon單曲銷量榜的冠軍，成為他最暢銷的單曲；隨後1976年鍾鎮濤以「溫拿樂隊」名義，將這首歌改編成英文版〈4:55（Part of the Game）〉；同年萬沙浪將此曲改編成中文版，才變成眾人熟悉的〈愛你一萬年〉，之後便有不少歌手開始翻唱，包括陳淑樺、劉文正、葉明德等人。而中文版原唱的萬沙浪知名歌曲也不只這首，他在1971年演唱電影《風從哪裡來》的同名主題曲後很快就走紅，還有「山地歌王」的美名，之後演唱的〈夢難忘〉也相當受歡迎。不過萬沙浪晚年病痛纏身，先是1997年不慎從樓梯摔下重創腦部，導致智力退化，生活難以自理，2015年又在一個月內發生2次中風，導致半癱，2016年插鼻管，2017年免疫力下降，身體每況愈下，2020年又因癌症復發及罹患肺炎，二度進出加護病房，接著2023年6月傳出他病逝消息，讓不少歌迷都相當感慨，〈愛你一萬年〉中文原版也因此成為絕響。