我是廣告 請繼續往下閱讀

日本全國通用的交通卡「Suica（俗稱西瓜卡）」及「PASMO（パスモ）」，是不少喜歡去日本旅遊的台灣民眾人手必備的物品之一。不過熊本縣4家公車業者與1家鐵道業者在16日時宣布，自當日起取消接受Suica等10種IC卡支付服務，創下日本首例。取消原因是因系統更新費用過高，公司難以負擔。根據讀賣新聞、日本放送協會（NHK）等日媒報導，熊本縣4家公車業者與1家鐵道業者從16日起不再接受Suica、PASMO、ICOCA等共10種全國性交通IC卡來支付車資，這是日本全國首次有業者退出全國交通IC卡的使用。這五家業者包括位於熊本市的九州產交公車、產交公車、熊本公車、熊本都市公車及熊本電鐵。據這五家業者表示，會決定決定停用全國性IC卡支付車資的原因，主要是因為系統更新費用高達約12億1000萬日圓（約台幣2億5255萬元），對公司造成沉重負擔。此外，全國交通系IC卡在2023年使用率只有24%，也是決定取消接受的原因之一。作為替代方案，五家業者計劃在明年3月開始導入支援信用卡感應支付的新系統。不過在新系統上線之前，乘客只能使用現金或地區限定型的IC卡「熊本熊IC卡」來支付費用。據五家業者透露，他們於2016年3月開始導入全國交通IC卡，而系統更新的期限正是明年3月。由於此次未能獲得國家和縣政府的補助，更新費用需全額自行負擔，使得資金籌措困難。此外，燃料費用高漲也加劇了營運壓力，2023年度五家業者合計虧損達36億日圓。不過導入新系統的費用約為6億7000萬日圓，若能獲得國家或縣政府的補助，業者的負擔可壓縮至約2億日圓。不僅如此，採用信用卡感應支付讓提供乘客車資折扣成為可能，加上不需要事前儲值，5家業者表示「將提高乘客便利性」。