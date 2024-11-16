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▲世界棒球12強賽，韓國應援團。（圖／中華棒協提供）

第三屆世界棒球12強B組，今晚只要輸球就淘汰的韓國隊，面對多明尼加，前5局只敲1安，落後多達6分，但6局下展開反攻先灌4分，8局下更打了一輪，朴成韓清壘三壘安打率隊首度反超，該局太極虎狂轟6安打下5分大局，終場韓國以9：6上演驚奇逆轉秀。韓國前3戰輸給中華隊和日本，只贏古巴，和多明尼加同為1勝2負，等於兩隊今天誰輸球誰就提前與4強說再見，而韓國身為首屆冠軍和上屆亞軍，自身壓力更大，若淘汰就創隊史最差成績。此役韓國派出LG雙子本土王牌任燦圭，可是面對有8名大聯盟經驗的中美洲球隊，一開賽就投得跌跌撞撞，2局上被敲安又連投2次保送，儘管多明尼加打成雙殺打，但仍送回本場第1分。韓國0：1。4局上，Arismendy Alcántara夯出2分砲，也把任燦圭打退場，緊急救火的蘇珩準擋不住多明尼加攻勢，韓國再丟1分，多明尼加單局灌進4分；5局上，Alcántara面對韓國第3任投手趙丙炫敲出陽春砲，6局上再添1分保險分，韓國陷入0：6落後。6局下，韓國終於等到多明尼加換投，Franklyn Kilome前5局只讓韓國敲出1安，送出5次三振，中繼的統一洋投裴瑞茲（Hector Perez）一上來連投2次保送，留下二、三壘有人危機給繼任投手Joely Rodríguez，沒想到Rodríguez面對投手前滾地球，往一壘傳時出現大暴傳，讓韓國靠失誤破蛋，跑回2分。韓國趁勝追擊，第四棒文保京掃出中外野安打送回第3分，朴東原再補上左半邊深遠安打，韓國單局灌進4分，一口氣追到4：6。8局下韓國攻勢再起，首名打者羅承燁敲安，多明尼加直接推出在大聯盟7季拿過24勝的Diego Castillo，沒想到卻止不住太極虎反撲，宋成文安打串連先送回1分，朴成韓一棒夯出清壘的三壘安打，將戰局逆轉成7：6，最後該局韓國隊單局打了9人次，灌進5分大局，取得9：6領先。9局上，朴英賢續投，最後讓多明尼加擊出再見雙殺打，韓國隊以9：6逆轉勝。此役過後，韓國隊拿下本屆第2勝，以2勝2負保下晉級最後一線生機，多明尼加則遭淘汰。