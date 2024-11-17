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▲50樓cafe從11月15日起的週五晚餐、週六日全天以及特殊假日(12月24、25、31日三天晚餐)，更加碼耶誕大餐，每位客人皆可獨享「波士頓龍蝦」半隻。（圖／50樓cafe提供）

▲Asia49亞洲料理及酒廊推出Asia49歲末饗宴，多道菜中包含吃得到肥美鮮蚵的「潮州脆皮蠔煎」。（圖／取自Asia49亞洲料理官網）

▲望月樓有多道經典菜色，像是「西班牙伊比利火腿蒸龍虎斑球」，靈感來自懷舊老菜「麒麟斑片」，但是增加入西餐常用的伊比利火腿。（圖／記者葉盛耀攝）

▲ABV BAR & KITCHEN 閣樓餐酒館府中分店，位在12樓，晚上來此能看到絕美夜景。（圖／取自ABV 官網）

新北耶誕城已正式開跑，周邊有不少美食餐廳，更有高樓餐廳，用餐時可以俯瞰絢爛迷人的耶誕城景，像是「50樓Café自助餐廳」與「Asia49亞洲料理及酒廊」，都將同步耶誕城而推出限定聖誕饗宴推出「海陸盛典」，週一至週四全天及週五午餐菜色全面升級，中西並陳，菜色包含歐美國家節慶餐點中經常出現的「酥皮烤鮭魚」，柔嫩鮭魚菲力裹上千層酥皮烤製，外層金黃酥香，口感豐富。「鐵板鮮蝦佐海膽蛋黃醬」以絲滑海膽醬與清甜蝦肉，帶出新鮮海味。「新加坡辣炒螃蟹」加入泰式辣椒膏、番茄醬、三花奶水與螃蟹一同燴煮，甜中帶辣。「脆皮豬五花」經長時間醃製、風乾，烘烤後再反覆澆淋高溫熱油，外皮咔滋鬆脆，鹹香不膩。還有湯底融合南瓜與酸菜熬煮的「金湯酸菜魚」，點綴適量花椒、辣椒，酸香微辣。週五晚餐、週六日全天以及特殊假日(12月24、25、31日的三天晚餐)更加碼耶誕大餐，每位客人皆可獨享「波士頓龍蝦」半隻，佐搭以番茄、橄欖熬煮的葡式特色醬料，酸甜清爽滋味結合飽滿龍蝦肉，更添鮮美。還有「慢烤羊肉」、「羅望子炸鮮蝦」等菜色。甜點部分則有「栗子蒙布朗蛋糕」、「焦糖巧克力塔」、「一口蘋果酥」等。「海陸盛典」餐費如下平日午餐999元+10%、晚餐1,099元+10%，週五晚餐、週六日全天以及特殊假日(12/24、25、31三天晚餐)1,499元+10%。推出Asia49歲末饗宴，供應時間為週一至週五之晚餐，以及週六與週日之午、晚餐時段。限定菜色包含老檳城肉骨茶，以當歸、桂皮、八角、甘草、紅棗、白胡椒粒等，加入老抽、生抽，將川燙過的豬肚、五花肉和排骨滷煮入味，裡頭還有豬肚條、豬五花、排骨、貢丸等多種好料。還有吃得到肥美鮮蚵的「潮州脆皮蠔煎」，以及大馬傳統小吃「酒香上湯啦啦」，與「越式鐵板豬扒附生菜」、「新加坡肉鬆茄子」等多種限定菜色。並推出Asia49暖心特調，包含兩款無酒精熱飲(每杯250元)及四款經典熱調酒(每杯380元)，即日起至1月31日推出，其中四款溫熱調酒中，「熱托迪」以威士忌搭配蜂蜜、檸檬，酸甜適口；或者「榛果愛爾蘭咖啡」，是將愛爾蘭威士忌混合熱咖啡、鮮奶油，最後再淋上榛果糖漿，香濃醇厚。位在48樓，擁有「新北第一粵菜」稱號，以新派粵菜和造型港點遠近馳名，吃得到經典港點與精緻粵菜，招牌菜包含老菜新做的伊比利火腿蒸龍虎斑球、荷葉米沙牛小排、鐵觀音煙燻白鯧，費時費工的柚子片皮手撕雞、髮菜蠔豉鵝掌煲(主廚自製蠔豉)、鮮蟹肉石榴球等。而午餐有超值經濟港點，像是天鵝蘿蔔酥餅、鮮蝦金魚餃、茄子鹹水餃、和刺蝟造型的奶黃包等。位在新北市政府辦公大樓，搭乘18、19號電梯直到33樓可抵達。主打各式歐陸西式料理，義式燉飯、排餐、下酒小菜等，搭配精選酒款，午餐時段更有超值商業午餐，350元起。每年聖誕節檔期期間，也都會推出專屬聖誕套餐，今年菜色未公布。來到這裡，若再往下一層，則是新北市政府大樓觀景瞭望台，可免費欣賞城區燈光秀。ABV旗下的閣樓餐酒館共有2間，新北分店從捷運府中站出來走兩分鐘就能到，位在12樓，另外還有戶外區。菜單號稱匯聚70多道歐陸料理，當然最具噱頭的是，有300多款世界精釀啤酒。