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▲世界棒球12強中華隊投手江國豪。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界棒球12強賽「台日大戰」，中華隊雖以1：3敗給日本隊，吞下對戰全職業日本的10連敗，但此戰黃恩賜主投1.1局無失分與江國豪主投2.2局無失分，兩人穩定表現成功壓制日本隊打線，為球隊製造逆轉契機，儘管終場未能完成逆轉，但表現贏得球迷掌聲，也讓一堆網友輪著寫道歉表。中華隊先發投手陳柏清在4局上退場後，由黃恩賜接替登板。面對日職陣容，他坦言自己當下既亢奮又緊張，但在捕手林家正的引導下，逐漸找到比賽節奏，「林家正給我很大的信心，他上來安撫我，說我的直球不好打，叫我不要害怕，積極攻擊打者，他們其實沒打得很好，他的鼓舞讓我心情放鬆不少。」談到三振日本第四棒森下翔太的心情，黃恩賜表示：「全部交給林家正，他就是我的智慧，我只需要用盡全力投球。」雖然與林家正搭配時間不多，黃恩賜對台灣鐵捕充滿信任，「這是我第二次和家正搭配，他帶給投手群很大的安定感，策略非常好，我們只需要專注當下，照著他的配球丟就行了。」本場中華隊的第四任投手江國豪，主投2.2局無失分，雖然6局登板因丟兩次保送面臨失分危機，但投手教練林岳平幫助他穩住心態，江國豪回憶：「教練跟我說『不要怕被打，人家沒打出去就不要怕。』他提醒我要賣力表現，每個打者都當作最後一個打者來丟。」江國豪提到，從場邊走上投手丘，聽著全場台灣球迷的歡呼聲，讓他一度十分緊張，但隨後情緒逐漸穩定後，他專注於進攻打者的弱點，成功守住失分危機，「一開始嘗試丟邊邊角角，日本打者進攻很積極，後來我也改變策略，更積極主動進攻。」面對全職業日本隊，中華隊牛棚投手不僅沒有崩盤，還封鎖日本打線，加上戴培峰7局下陽春全壘打出現，為中華隊帶來逆轉希望，雖然最終是吞下敗仗，但中華隊仍有機會以分組第二晉級東京超級循環賽。