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▲阿部瑪利亞要大家不要問她支持哪一隊。（圖／阿部瑪利亞Threads）

▲阿部瑪利亞來台發展已經7年，如今中文說得十分流利。（圖／阿部瑪利亞Threads）

世界棒球12強賽，今（16）日上演「台日大戰」，是中華隊與日本隊的B組2勝隊伍之間的關鍵對決，在台灣發展的日本女星阿部瑪利亞，也特地到大巨蛋朝聖，發文時寫下：「不要問我支持哪一隊爹斯」，由於最近許多在台灣的外國人，都常常會被問這個難以回答的問題，阿部瑪利亞直接先下手為強，讓網友們笑翻。阿部瑪利亞來到台灣發展已經7年，從一開始的不會說中文，到現在可以用中文主持、與粉絲互動。今日她到大巨蛋看球賽，不忘在Threads上分享了幾張照片，還寫下：「不要問我支持哪一隊爹斯」，粉絲們看了紛紛在底下回應：「當然是支持自己的國家隊啊」、「沒關係，相信台日一起到日本東京巨蛋」、「支持日本也可以，開心就好」，絲毫沒有為難她的意思。事實上最近有許多在台灣發展的外國藝人、啦啦隊，都不免被問到這個尷尬問題，像是韓籍啦啦隊成員就常常被問到，李多慧日前在IG上被問到：「支持台灣隊還是韓國隊」時，她以高EQ回覆：「兩隊，大家加油」，雙方都不得罪。而今日的「台日大戰」，日本隊在第4局時就累積了3分，中華隊則是到了第7局時，由戴培峰打擊出一支陽春全壘打，終於破蛋1分，最後仍難以扭轉局勢，以1:3落敗。