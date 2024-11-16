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▲世界棒球12強日本隊先發投手才木浩人對上中華隊繳出5.2局無失分的好投表現。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

▲世界棒球12強日本隊先發投手才木浩人。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

2024年世界12強棒球賽，中華隊今（16）日遭到日本先發投手才木浩人壓制，全場僅4支安打得到1分，在大巨蛋以1：3不敵日本，吞下首敗，目前戰績為2勝1敗。賽後井端弘和監督給今天才木的表現相當高的評價，直言他在「敵營」投得精采，也希望這樣的經驗能帶給他成長。這場比賽才木浩人主投5又2/3局，只被敲3支安打，沒有丟掉分數，還送出5次三振，確實成功扮演大巨蛋「冷卻劑」的角色，數次將台灣球迷準備要燃到最高點的應援聲給壓下去。賽後井端弘和對於才木浩人今天的表現給予相當高的讚譽，他表示今天的氛圍和在日本打比賽時完全相反，基本上整場球迷都是為中華隊應援，但他相信這樣的氛圍和環境對才木來說是很好的磨練和體驗，這也是自己今天選擇他對台灣先發的原因。「今天他已經投得非常好了，給他的分數是100分，他之後還有機會先發，希望他下一場還能和這場一樣的表現。」而才木浩人談到這場比賽時則如此總結，「今天我認為關鍵在於隊友先給我打下分數，讓我心情篤定不少，我本來想盡可能地投長，6局就被換下，感到蠻遺憾的。但做得好的部分是我完全壓制住中華隊的打擊，沒有讓他們得到任何分數。」昨天才木浩人和日本媒體透露，自己這一場想要「非常有節奏感的來投球」，他說今天在第一局身處「敵營」，沒有任何人幫己方加油，加上啦啦隊應援，所以有些緊張，有一點點覺得不是在狀況內。但2、3局慢慢穩定下來，有找到自己節奏感，完成自己今天的投球。中華隊這次12強賽前本來就被外界認為打擊會是較弱的一環，在首戰打韓國靠著陳晨威的滿貫砲和陳傑憲的兩分砲爆發轟下6分後，最近兩場比賽總共只有3分，這無疑是一種警訊。今天韓國隊在一度處於0：6落後的情況下逆轉戰局，以9：6逆轉擊敗多明尼加，保有晉級的一線生機。列強的競爭無疑將帶給中華隊之後的比賽更大的壓力，就看球隊能不能頂住，挑戰前進東京了。