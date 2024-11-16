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▲世界棒球12強中華隊失利，總教練曾豪駒主動攬責。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

▲世界棒球12強日本隊先發投手才木浩人主投5又2/3局，被擊出3支安打，送出5次三振，投2次保送，沒失分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

▲世界棒球12強中華隊外野手陳傑憲在9局上上演精彩美技化解失分危機。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

▲世界棒球12強賽，韓國大逆轉多明尼加，還保有晉級一線生機。（圖／中華棒協提供）

2024年世界12強賽16日賽程，中華隊在晚間於大巨蛋的比賽，以1：3不敵日本隊，吞下本屆賽會首敗，目前戰績2勝1敗，日本則以3連勝獨走。至於韓國隊則在天母棒球場以9：6大逆轉多明尼加，保有晉級一線生機，而多明尼加則確定無法晉級。🟡中華隊賽後訪問整理⚾ 曾豪駒：很可惜沒能在主場球迷面前拿下勝利，當然結果不好，勝敗由教練團承擔，但面對日本武士隊，球隊沒有退縮，選手勇於去對抗這樣的強隊，相信這是很好的經驗。希望未來能得到再次對決機會，再打出精彩球賽。⚾陳柏清：謝謝總教練排我這場先發，自己這場表現不如預期，對總教練感到抱歉，希望下次能討回來。⚾戴培峰：前兩場沒有上場，賽前有請人丟球給我準備一下。賽前情蒐有提到日本投手比較準，會積極進攻好球帶，因此我就是設定好自己的位置去進攻。⚾曾豪駒：今天在設定上希望柏清能多製造一些出局數，有設置一個停損點是2分、或3分，看他的狀況。今天設定每一位投手在有效球數內製造出局數，每一人都有按照設定去把自己狀況安定下來。3連戰，希望投手能保有最好的能量，延續下去。🟡日本隊賽後訪問整理⚾ 井端弘和：有預料到這場會非常艱困，重點是一開此就先得分，投手各方面都發揮非常好，才能贏下這場比賽。⚾ 才木浩人：的確，今天我認為關鍵在於隊友先給我打下分數，讓我心情篤定不少，我自己本想盡量投長就。6局就被換下，蠻遺憾的。但今天做得好的是完全壓制住中華隊的打擊，沒有讓他們得到任何分數。⚾ 才木浩人：（昨天說想非常有節奏感的來投球）在第一局敵軍包圍之下，沒有任何人幫我們加油，加上啦啦隊應援，第一局有些緊張，有一點點覺得不是在狀況內。但2、3局慢慢穩定下來，有找到自己節奏感，完成自己今天的投球。⚾ 井端弘和：辰己涼介狀態都不錯，雖然在澳洲後他表現比較沒有符合教練團期待，不過只要敲出一支安打，他就能醒過來。我對他非常信任，他是球隊非常重要的存在，我會持續期待他的發揮。⚾ 井端弘和：基本上這場是和在日本完全相反，為我們加油的人不是很多，這樣的氛圍和環境對他（才木）來說是很好的氛圍和體驗。今天他已經投得非常好了，給他的分數是100分，他之後還有機會先發，希望他下一場還能和這場一樣的表現。🟡此役兩隊投打表現：⚾ 日本隊先發投手才木浩人主投5又2/3局，被擊出3支安打，送出5次三振，投2次保送，沒失分。游擊手源田壯亮，3打數1安打，1安打，陽春砲⚾ 中華隊先發投手陳柏清主投3又1/3局，被擊出2支安打，送出3次三振，投3次保送，失3分。外野手陳傑憲4打數2安打捕手戴培峰，2打數1安，1打點，陽春砲🟡 2024世界棒球12強A組戰績（分組前2晉級超級循環賽）委內瑞拉：4勝1負（晉級）美國：3勝2負（晉級）巴拿馬：3勝2負。（3：9輸美國）墨西哥：2勝３負荷蘭：2勝3負波多黎各：1勝4負🟡2024世界棒球12強B組戰績日本：3勝0敗中華隊：2勝1敗韓國：2勝2敗多明尼加：1勝3敗澳洲：1勝2敗古巴：1勝2敗